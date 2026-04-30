Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

Nii Tallinna Linnateatris kui ka Eesti Draamateatris on sel aastal publiku ette jõudnud lavastus, mille on lavastanud Raidmetsa-nimeline lavastaja. Draamateatris tegi oma lavastajadebüüdi näitleja Ott Raidmets, linnateatris näeb tema õe Elss Raidmetsa diplomitööd.

Elsu ja Oti isa on meelelahutaja Artur Raidmets. Laste sõnul on perekond neid loomingulise karjääri valimisel alati toetanud. Seda, et lavalaudadel säranud isa lastele oleks öelnud, et nad võiks midagi muud valida, ei ole olnud.

"Isa on alati hästi julgustav olnud. Ja tegelikult tuleb isa muusikast, teater on natukene teine," sõnas Ott "Ringvaates". "Meil on üldse väga kultuurilembelised vanemad. Meil on ka väga targad naised, nagu näiteks meie ema, kes loeb palju ja käib palju teatris. Ainult toetus on olnud," lisas Elss.

Elsu käe all jõudis hiljuti Tallinna Linnateatris lavale lavastus "Exit!", mille teksti ta ka ise kirjutas. Lavastaja sõnul tegeleb teos kollektiivse deliiriumiga, sektilaadse grupiga, mida juhib näitleja Indrek Ojar. "Seal siis toimuvad igasugused rituaalid ja asjad. Seda seestumist on lähedalt päris huvitav näha," avas ta.

Oti käe all jõudis draamateatri väikses saalis mõned kuud tagasi publiku ette monolavastus "Prima facie", mis räägib seksuaalsest ärakasutamisest ja käsitleb naiste kogemusi kehtivas õigussüsteemis.

"See teemakäsitlus on päris karm ja paraku peab tõdema, et ilmselt väga paljud inimesed, naised on sellega kokku puutunud. Loodetavasti aitab see inimestel, kes on sellega mingil määral kokku puutunud, paremini toime tulle või mingisse uude kohta enda jaoks jõuda," selgitas Ott.

Nii Ott kui ka Elss on oma töös omamoodi teelahkmele jõudnud. Üle kümne aasta Endla teatris mänginud Otil on neljapäeval koduteatris viimane esietendus näitlejana. Sügisel jätkab ta oma teatriteed vabakutselisena.

"Kuidagi tundsin, et on aeg edasi liikuda. Ma olen juba viimase aasta Tallinnas elanud ja ma olen tegelikult Tallinna poiss, me mõlemad Elsuga oleme Tallinnast. Tundsin, et elus võiks uued tuuled puhuda. See on muidugi risk," avas ta otsuse tagamaid. "Kümme aastat on üsna väärikas aeg ühes kollektiivis olla. Ma arvan, et see värskendus kulub mulle ära."

Elss aga lõpetab suve alguses Eesti Muusika- ja Teatriakaadeemia lavakunstikooli. Tema jätkab oma teed teatris kutselise lavastajana. Tööpuuduse üle ta kurta ei saa. "Praegu hakkasid mul proovid Ringo Ramuli lavastusega "Ookean meri", mis tuleb noorsooteatris, aga seal ma astun vahelduseks näitlejana lavale."

Ühe lavastuse väljatoomise protsess algab paar aastat enne esietendust. Seetõttu võib plaanide tegemine ja erinevate tööde paika sättimine osutuda tõeliseks matemaatikaks.

"Näiteks diplomitöö "Exitiga!" oli niimoodi, et ma olin alles teisel kursusel, praegu olen neljandal, ja rääkisin seda tükki läbi. Ehk sa vaatad koolis mõttes päris kaugesse tulevikku kogu aeg ette, et mõelda, et materjal oleks ka kahe või kolme aasta pärast aktuaalne," tõi Elss välja.

Ott ja Elss usuvad, et ühel hetkel ristuvad ka nende loomingulised teed. "Me oleme ikkagi inimesed, kes üksteisega väga palju erialaselt ka konsulteerivad. Pool telefonikõnet läheb pere- ja eluküsimustele ja siis tuleb see teatrisektsioon. Selles on midagi lubavat. Loodame, et kunagi saab tööd teha ja tülli ei lähe," muigas Elss.