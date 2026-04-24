OTSE: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

Galaõhtut juhib Tõnis Niinemets. Lisaks auhindade üleandmisele pakub gala ka meeleolukat lavaprogrammi. Õhtu jooksul astuvad üles Maria Kallastu, Traffic, death metal'i ansambel Intrepid ja Kalamaja Segakoor.

24. aprillil kell 19.30 toimub Alexela kontserdimajas Eesti filmi- ja teleauhindade gala, kus selguvad tänavused EFTA auhinna laureaadid. Kokku jagatakse välja 31 auhinda, neist 16 filmikategoorias ja 15 telekategoorias.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: