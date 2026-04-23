Galerii: Austria suursaadik Eestis võõrustas Vanilla Ninjat

Austria suursaadik Eestis soovib Vanilla Ninja liikmetele edu Eurovisioonil.
Eurovisioon

Peter Mikl, Austria suursaadik Eestis, kutsus mais Viini lendava Vanilla Ninja enda residentsi, et muusikud heade sõnadega Eurovisioonile teele saata.

Peter Mikl soovis Vanilla Ninjale edu ja ütles, et nad on Eurovisiooniks just piisavalt tugevad, tsiteerides bändi kuulsat lugu "Tough Enough".

Austria suursaadik jagas koosviibimisel Vanilla Ninjale ja kogu Eesti delegatsioonile toetavate sõnade kõrval ka soovitusi, mida Viini külastades silmas pidada. Suursaadik soovitas võtta Viini jaoks aega ja lasta endal linna peal ära eksida, sest sel moel võib avastada üllatavaid ja erinevaid tahke. Mikli sõnul on Austria pealinn hea koht, kus õhtu veeta klassikalise muusika kontserdil ja seejärel suunduda klubisse varaste hommikutundideni tantsima.

Vanilla Ninja astub Eurovisioonil võistlustulle teisipäeval, 12. mail. Teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail ning suur finaal peetakse maha laupäeval, 16. mail.

Toimetaja: Karmen Rebane

viimased uudised

09:16

Galerii: Austria suursaadik Eestis võõrustas Vanilla Ninjat

Galerii: Austria suursaadik Eestis võõrustas Vanilla Ninjat

