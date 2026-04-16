Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

Kriminaalbüroo abipolitseinik Janne Lausi sõnul on tema peamine ülesanne tagada sündmuskoha turvalisus ning toetada kriminaalpolitseinike ja kriminaliste nende töös.

Illimar Reinbush ja Janne Laus on kriminaalbüroo abipolitseinikud. Kriminaalbüroo abipolitseinikud erinevad nii-öelda tavapärastest abipolitseinikest selle poolest, et nad ei tegele peamiselt patrull- või piirkonnapolitseitööga, vaid abistavad kriminaalpolitseinike ja kriminaliste.

Abipolitseinikud ei kogu ise näiteks sõrmejälgi, kuid nad aitavad tagada sündmuskoha turvalisuse ning toetavad kriminaliste praktiliste ülesannetega.

"Meie põhiline ülesanne on aidata turvata sündmuskohta ja vajadusel tassida vahendeid, mida sündmuskohal kasutatakse, või asitõendeid. Kui kriminalistid lähevad sündmuskohale, nad ei võta üht-kaht asja [kaasa], neil on väga palju asju," rääkis Laus "Terevisioonis".

Abipolitseinike töö võib viia ka ootamatutesse olukordadesse. Illimar Reinbusch kirjeldas juhtumit, kus ta sattus juhuslikult saatma Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni läbi Tallinna kesklinna, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistujariik.

"Neil oli Kadriorus õhtul õhtusöök ja ma olin suhteliselt kaugel perimeetrivalves. Tuli info, et Prantsusmaa president soovib hotelli jalutada. Ta jalutas minust mööda ja mulle anti ülesanne temaga koos jalutada. Siis me jalutasime läbi linna, Narva maanteel ja nii edasi," meenutas ta.

Lisaks erandlikele kogemustele tuleb abipolitseinikel tegeleda ka tõsiste juhtumitega. Näiteks osales Laus vanalinna autode süütamise juhtumi uurimisel, aidates otsida võimalikke tõendeid. "Sõna otses mõttes otsisime kriminalistidega taskulambiga süütevahendeid, tikke, võimelikke asitõendeid. Meil on võimalus olla neile lisasilmapaar."

Kriminaalbüroo abipolitseinikud on sageli erineva erialase taustaga, mis võimaldab neil panustada politseitöösse mitmel moel. Nende seas on näiteks majandus-, IT- ja teiste valdkondade spetsialiste, kes toetavad vajaduse korral ka spetsiifilisemaid uurimissuundi.

"Kes pildistab, kes koolitab, kes tegeleb lastega, kes käib patrullis, kui oli Ukraina kriis, käisid need, kes oskavad ukraina keelt, teenindusbüroodes abiks. Hästi palju selliseid spetsialiseerumisi," tõi Reinbush välja.