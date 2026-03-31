Mait Maltis Kuldsest Plaadist: mõtlesin, et äkki see oli mingi eksitus

Tänavusel Kuldse Plaadi üleandmisel märgistati auhinnaga ära Mait Maltise panus Eesti muusikasse. 58 aastat lavalaudadel esinenud Maltis rääkis "Ringvaate" stuudios, et tunnustus oli suur üllatus, mida ta alguses pidas eksituseks.

Maltis tõdes, et Kadrioru kunstimuuseumis valdas teda ülev tunne. "Isegi praegu rääkides tunnen, et ei ole veel aru saanud, mis toimus. Mõtlesin ikkagi selle peale, et äkki see oli mingi eksitus. See ei ole ju minule. Lugesin ühe korra meili läbi, lugesin teist korda. Ikkagi on ju kutse. Andsin abikaasale, et vaata sina ka üle. Ta ütles, et ongi kutse sinna galale," rääkis Maltis.

"Olen 58 aastat laulnud suurtel lavadel ja nüüd järsku tuli selline üllatus, tunnustus. Mul on südamest hea meel, et see tuli," märkis ta.

Kui palju laule selle aja jooksul Maltise repertuaarist läbi on käinud, mees täpselt ei tea. "Neid tuli ja läks, tuli ja läks. Palju laule jääb seisma, tulevad uued peale. Ütleme nii, et jooksvalt on kasutuses umbes sadakond või 150 laulu," sõnas Maltis.

Igal esinemisel peavad Maltise repertuaaris kõlama kolm laulu. ""Must kohv", "Dolores" ja "Kauge aeg". Need on alati repertuaaris. Ei saaks öelda, et ise ära tüdinen. Siis ma ei teeks seda tööd enam. Kui on ilus laul, siis ta ei tüüta sind ära. Ja need on ilusad laulud."

"Viimased paar aastat ei ole ma stuudiosse sattunud. Olen teinud kõike nende baasil, mis mul juba olemas on olnud. Kui tuleb häid pakkumisi, siis võib. Ma olen laisk, ise ei oska midagi otsida endale. Keegi produtsent pakub välja, siis kohe teen ära. Praegu on olnud vaikus, " sõnas Maltis, kes tähistas veebruaris 75. sünnipäeva.

"Hääle koha pealt ei saa midagi öelda. Laulan praegugi veel "Gloriat" ja "Mamma Mariat", väga kõrged laulud, mis said repertuaarid võetud 15 kuni 20 aastat tagasi ja laulan neid ikka samast helistikust," rääkis Maltis ning lisas, et hääle püsimise saladuseks on järjepidev laulmine.

"Ma ei ole kunagi häält lahti laulnud. Ma laulan hääle lahti mõne lauluga. Laulan ta läbi, tunnen, et kõik töötab ja võib pihta hakata. Aga hääleharjutusi ma pole kunagi teinud," märkis ta.

Lavale kipub Maltis mõõdukalt. "Selliseid graafikuid, nagu oli siin aastaid kümmekond tagasi, ma enam ei igatse. Siis küll mõtlesin, et tuleks vaid üks vaba nädalavahetus. Aga ei tulnud."