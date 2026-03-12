X!

Vikerraadio e-etteütlus toimub reedel kell 10.25

Vikerraadio
villemdrillem
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Emakeelepäeva üks tähtsündmuseid, Vikerraadio e-etteütlus toimub sel reedel kell 10.25, kui Kaja Kärner loeb raadioeetris ette seekordse teksti.

Järjekorras juba 19. korda toimuva e-etteütlusega kutsub Vikerraadio tähistama emakeelepäeva ning väärtustama ilusat ja korrektset eesti keelt. Raadioeetrist kuuldav tekst tuleb kirjutada etteütluse lehele, mille otselingi leiab reede hommikul Vikerraadio lehelt. Teksti loetakse ette korduvalt ja seda saab esitada kuni kella 11-ni.

E-etteütlust on võimalik kaasa teha ka nägemis- ja kuulmispuudega inimestel. Samal ajal raadioeetris kõlava tekstiga ilmub ERR.ee portaali video, kus teksti saab lugeda huultelt. Etteütluse lehekülg on kohandatud nägemispuudega inimestele. Vikerraadio eetris esitab teksti Kaja Kärner, videos Veronika Uibo.

E-etteütlus on hea võimalus panna proovile enda keeleteadmised. Pärast võistluse lõppu saavad kirjutajad enda etteütluse oma e-posti aadressile tellida, et analüüsida tulemust ja vigade esinemisel võrrelda seda ka korrektse tekstiga. Sel põhjusel kutsuvad korraldajad osalejaid teksti kindlasti ära esitama.

Vikerraadio teeb kokkuvõtted tänavuses etteütlusest reedel kell 14.05 algavas saates, kus kuulutatakse välja võitjad ja selgitatakse ka teksti. Parimad selgitatakse välja kuues kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed, vaegkuuljad ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Eriauhind antakse parimale nutiseadmega kirjutajale ning auhindu loositakse välja kõikide osalejate vahel.

Etteütluse auhinnad on välja pannud haridus- ja teadusministeerium, Eesti Keele Instituut, Rahva Raamat ja Apollo.

Korrektne tekst koos paralleelvariantide ja veaohtlike kohtade selgitustega pannakse üles Vikerraadio kodulehele. Kirjutamise käigus tekkinud küsimusi saab täpsustada keelenõuande telefonil 631 3731 tööpäeviti kell 9-13.

Fotod e-etteütluse kirjutamisest on oodatud aadressile viker@err.ee.
Sotsiaalmeedias palutakse kasutada teemaviidet #vikerraadioetteütlus.

Tänavuse e-etteütluse meeskonda kuuluvad:

Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll;
Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik;
Eesti Keeletoimetajate Liidu esimees, Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi;
Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika lektor Merilin Aruvee;
Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor Joosep Susi;
Türi Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Triin Toome
Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika nõunik Helin Kask;
Eesti Rahvusringhäälingu keeletoimetaja-nõustaja Ester Põldma.

E-etteütlust korraldab Vikerraadio koos Eesti Keele Instituudi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Toimetaja: Annika Remmel

