Noored saatejuhid asuvad erinevaid õppimisvõimalusi avastama

Selleks, et saada arstiks, disaineriks või kosmoseinseneriks, ei ole alati üht ja ainuõiget teekonda. ETV uues saatesarjas "Tee oma tee" asuvad noorte õppimisvõimalusi avastama saatejuhid Paula Rits ja Gustav Kõrvits.

Kas iga õpitud oskus on millekski hea või peaks noore haridustee oleme sirge ja selge sihiga? Uues saatesarjas "Tee oma tee" võtavad saatejuhid Paula Rits ja Gustav Kõrvits pühapäeviti ette erinevad haridusteed, et valikutest ja võimalustest parem ettekujutus saada.

Avastades erinevaid õppimisvõimalusi ja suheldes noorte endiga, selgub, et teinekord võib just haridusamps avada ukse järgmisele põnevale seiklusele. Ja samas võib õigele rajale suunata ka teadmine, et mõni valdkond ei sobigi.

Kaheksaosalises saatesarjas avastavad Paula ja Gustav erinevaid valdkondasid. Esimeses saates alustatakse disainist, aga pilk heidetakse näiteks veel ehitusse, põllumajandusse, inseneeriasse ja meditsiini. Erialasid avastades rullub noorte saatejuhtide ees lahti põnev maailm, kuhu kuuluvad nii tudengivormel kui ka filmilikud õppimisvõimalused erakorralises meditsiinis.

Kogemusi ja isiklikke teekondi avavad saates inimesed, kes oma valdkonnas on juba koha leidnud, näiteks saavad sõna disainer Reet Aus, arhitekt Mihkel Tüür ja perearst Elle-Mall Sadrak.

"Tee oma tee" on ETV ekraanil pühapäeviti kell 20.30. Režissöör on Märten Vaher, toimetaja Marit Ummelas, produtsent Mai Kangro. Saade on valminud koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.