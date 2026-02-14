Video: vaata, kuidas kerkis Eesti Laul 2026 lava

Eesti Laulu viipekeelne ülekanne on laupäeval täies mahus nähtav Jupiteris algusega kell 19.30. Saate teist poolt saab alates kell 21.35 viipekeelse tõlkega jälgida ka ETV2 eetris.

Eesti Laulu finaali algusega kell 19.30 kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal.

Eesti Laulu finaalis lähevad võitu ja edasipääsu suurele Eurovisioonile püüdma 12 finalisti: Clicherik & Mäx, Robert Linna, Grete Paia, Laura Prits, Uliana, Ollie, Marta Pikani, Noep, Getter Jaani, Ant x Minimal Wind, Vanilla Ninja, Stockholm Cowboys.

Sel laupäeval selgitatakse Unibet Arenal välja, kes Eestit Eurovisioonil esindab. Vaata videost, kuidas tänavune võistluslava üles ehitati.

