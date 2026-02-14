X!

Vaata uuesti: erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel"

Eesti Laul
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti Laul

Erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel" uudistab nii saalis kui ka lava taga, et teada saada, mida põnevat seekordne finaal pakub.

Paneme proovile finalistid, räägime juttu üllatusesinejatega ning uudistame, kes saate tegemisega veel ametis on.

Saatejuht on Heleri All, toimetaja Laura Kõrvits, režissöör Siim-Martin Kaasik.

Eesti Laulu finaalkontserti vahendavad algusega kell 19.30 ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal. Ka tänavu saab finaalkontserti jälgida viipekeelse tõlkega – täies mahus vahendab ülekannet Jupiter ja alates kell 21.35 ka ETV2.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

