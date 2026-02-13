Eesti Laul saab ka tänavu viipekeelse tõlke

Juba mitu aastat on Eesti Laulule saanud kaasa elada viipekeele tõlkijate vahendusel. Nii ka tänavu, kui finaalkontserdi vahendab koos eesti viipekeelse tõlkega täies mahus Jupiter ja hiljem ka ETV2.

Eesti Laulu finaalkontserdil saavad eesti viipekeele tõlke kõik tänavused võistluslood ja ka saatejuhtide tekstid.

Sel aastal saadavad laule viipekeele tõlgid Bella Kurg, Kairit Tõnuri ja Stella Tsõganova. Saatejuhtide tekste tõlgivad Roza Petrova ja Merily Aun, releetõlgid on Õnneli Pärn ja Liivi Hollmann.

Kui televaataja soovib laulude ajal jälgida ka laulusõnu, siis leiab need ETV vaegkuuljate subtiitrikanalilt. Automaatselt kõikidele televaatajatele laulusõnade subtiitreid ei esitata, need saab telepuldiga igaüks seadistada.

Eesti Laulu viipekeelne ülekanne on laupäeval täies mahus nähtav Jupiteris algusega kell 19.30. Saate teist poolt saab alates kell 21.35 viipekeelse tõlkega jälgida ka ETV2 eetris.

Finaali mõlemad osad on hiljem Jupiteris järelvaadatavad.