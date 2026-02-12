"Ringvaade" tegi tiiru Kumu kunstimuuseumi külaliste eest varjatud kohtades

Kumu muuseumi peainsener Hendrik Vahter tutvustas "Ringvaatele" ülisuurt lifti, mis on lasteprogrammides osalejate suur lemmik, parkla all asuvat mahukat basseini ja paemüüri tagust salakäiku. Vahteri sõnul pole enamik muuseumitöötajaidki nende kohtade olemasolust teadlikud.

"Lasteprogrammide läbiviijate absoluutne klassika on see, et kui pärast tundi lastelt küsida, milline oli muuseumis nende lemmikteos, siis väga paljud ütlevad lift," muheles Kumu direktor Kadi Polli.

Kumu lift on tõesti kuulus. Muuseumi valmimise ajal, 2006. aastal oli lift Baltimaade kõige suurem, täna leidub suuremaid. "Lifti saab sisse panna 9,2 tonni ja 122 inimest," tõdes peainsener Hendrik Vahter.

Peainsener näitab muuseumi autoparkla põranda all asuvat basseini, kus on tuletõrjevesi. "Et esmane tulekustutusvesi oleks meil võtta, enne kui tuletõrjeautod kohale jõuavad, kui midagi peaks juhtuma. Siin on 400 kanti vett."

20 aasta jooksul on Kumu külastanud pea kolm miljonit inimest, kokku on korraldatud 249 näitust.

"Michel Sittowi näitus on eredalt meeles. Kahekümne postkaadri suuruse töö pärast sa võimled ja külastuskogemus oli ka väga võimas. See oli kogemus, kuidas vana väärtusliku kunstiga ümber käia," tõdes Polli.

Eredalt on meeles ka 2023. aasta TeamLabi näitus, mis oli suur tehnoloogiline väljakutse. "Kuidas 57 projektsiooni suures saalis kantseldada," lisas Polli.

Kindla peale edukas formaat on Polli sõnul Eesti kunstniku isikunäitus. "Eesti vanema põlve kunstniku isikunäitus on veel kindlam. Me väga hoolsalt valime neid kunstnikke, kellest me isikunäituse teeme. Tore, et Eesti kunstnik Eesti publikut huvitab," tõi Polli välja.

Kumu muuseumi väga oluline osa on kliima. "Me vajame kütet, jahutust ja niisutust ning kõike seda samal ajal. Puit tahab rohkem niiskust, paber ja graafika jälle oluliselt vähem," sõnas Vahter. "Andurid jooksevad kõik arvutisse kontrollerisse kokku, mis arvutavad ja püüavad saavutada selle kliima, mis meil on ette antud."

Muuseumi 20. sünnipäeva puhul avaneb näitus "Galatea triumf. Kunst tehisaru ajastul", kuhu külastajad sõna otseses mõttes sisse astuvad. "Vestibüüli peaks tulema liiva performance, kus näeb, kuidas kunstnik liiva sinna valab. Me ise mõtleme sellele, kuidas me otse garderoobide ees hakkame liivaga kirjutatud teost põrandal hoidma, kuhu inimesed paratamatult sisse astuvad, aga see käib ka kunstimuuseumiks olemise juurde," nentis Polli.

"Kumu kuulsushetk filmimaailmas oli, kui režissöör Christopher Nolan käis siin filmimas "Tenetit". Seda teatakse väga palju, et siin muuseumis on "Teneti" momendid filmitud," nentis Polli.

Vahter viis "Ringvaate" muuseumi maja ja paemüüri vahelisse käiku. "Selle paemüüri taga on Laagna tee. Kogu Kumu muuseum on lõhatud paebaasi sisse," sõnas Vahter.