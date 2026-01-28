"Ringvaade" üllatab 3000. saates eriliste taaskohtumistega

Kolmapäeval, 28. jaanuaril läheb eetrisse "Ringvaate" 3000. saade. Sel puhul on õhtune saade ka erilisem, sest toimetus otsis välja kõige esimese saate ja üheskoos vaadatakse tagasi, kas ja mis aastate jooksul muutunud on.

Esimene "Ringvaade" oli ETV eetris 24. augustil 2009. aastal koos Marko Reikopi ja Anu Välbaga. Saatejuhid tervitasid siis vaatajaid alles ehitusjärgus stuudiost, mida kattis mullikile ja ka tellingud olid veel püsti.

"Ringvaate" kõige esimene intervjueeritav oli Afganistanis vigastada saanud sõdur Rasmus Penno, kes tuleb külla ka 3000. saatesse. Pennot intervjueerib temaga ka esimese intervjuu teinud Anu Välba, kes juhtis Marko Reikopiga "Ringvaadet" aastatel 2009–2013.

Esimene saade on jäänud meelde mitme teisegi teema poolest. Näiteks levis toona legend, et poed pesevad natuke riknevast kartulisalatist hapukoore välja ning annavad muud koostisosad taas kasutusse. Nii tegid ka Anu ja Marko katse, kuidas selline salat maitseb. "Maitses täpselt samamoodi nagu pesemata salat," mäletab Reikop.

3000. saatesse tuleb külla ka "Ringvaate" Terasmikrofoni esimene laureaat Tiit Sukk, kellele on tegijatel välja mõeldud uus väljakutse. Samuti meenutatakse kuulsate eestlastega, mida nemad on "Ringvaates" aastate jooksul tegema pidanud – näiteks Jan Uuspõld käis Grete Lõbuga vannis.

Lisaks vaatavad oma esimestele lugudele tagasi reporterid Heleri All, Christel Karits, Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla. Hermaküla otsis juubelisaateks üles ka ühe oma lemmiku intervjueeritava – kui ta toona viieaastase Andrega esimesest korda kohtus, küsis Hannes, mitu aastat poiss suusatanud on. "Seitse!" vastas Andre. Tänaseks on ta seda teinud veel palju kauem.

Vaata katkendeid esimesest "Ringvaatest":