X!

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

Tele
David Lynch - Hollywoodi mõistatus
David Lynch - Hollywoodi mõistatus Autor/allikas: pressimaterjal
Tele

Selle nädala ETV2 teemaõhtu on pühendatud aasta aega tagasi meie hulgast lahkunud režissöör David Lynchile, kes tähistanuks eesootaval teisipäeval 80. sünnipäeva.

"David Lynch – Hollywoodi mõistatus" (2024)
Eetris 18. jaanuaril kell 21.30

Oma kultuslikuks muutunud filmide ja telesarjadega lõi 78-aastaselt lahkunud David Lynch täiesti omanäolise Ameerika, sürrealistliku ja pisut kurjakuulutava, aga alati selgelt äratuntava. Kunstnikuna nõudis ta alati täielikku loominguvabadust ja pühendus inimhinge sügavuste lahkamisele oma unenäolikkuse ja reaalsuse piiril balansseerivate teostega.

Tema käe all valminud auhinnatud "Kustukummipea", telesarjade maailma muutnud "Twin Peaks" ja üheks 21. sajandi parimaks filmiks kuulutatud "Mulholland Drive" paljastavad kõik Ameerika unelma kiivas vundamenti. Dokumentaalfilm lahkab tema loomeprotsessi ja otsib tema järjepidevatest teostest varjatud tähendusi.

"Straighti lugu"
Eetris 18. jaanuaril kell 22.25

Kultusrežissöör David Lynchi linateos põhineb tõestisündinud lool Alvin Straightist (Richard Farnsworth), kes sõitis muruniidukiga läbi Iowa ja Wisconsini osariikide, et leppida ära oma hiljuti insuldi saanud venna Lyle´iga (Harry Dean Stanton), kellega tal suhted aastate eest sassi läksid.

Eakas Alvin kohtub oma 390-kilomeetrisel teekonnal arvukate värvikate tegelastega, kes kõik jätavad mehe hinge oma jälje ja aitavad tal elu ning maailma teise nurga alt näha.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS REISISARI

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

16.01

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

16.01

Polaarööl Teravmägedes käinud sõbrad: kogu aeg oli tunne, et tahaks magama minna

17.01

Christopher Rajaveer: Pariis ja London on ohtlikumad kui Senegal

16.01

Spordifänn Ester vaatab ära kõik eestlaste heitlused: elan võistlusest võistlusesse

16.01

Habemeajaja: korduvalt kasutatud ühekordne žiletitera tekitab põletikke

13.01

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

14.01

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

16.01

Anni Anete Mõisamaa: Tallinna loomade varjupaigas ei ole ühtegi koera

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo