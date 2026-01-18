ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

Selle nädala ETV2 teemaõhtu on pühendatud aasta aega tagasi meie hulgast lahkunud režissöör David Lynchile, kes tähistanuks eesootaval teisipäeval 80. sünnipäeva.

"David Lynch – Hollywoodi mõistatus" (2024)

Eetris 18. jaanuaril kell 21.30

Oma kultuslikuks muutunud filmide ja telesarjadega lõi 78-aastaselt lahkunud David Lynch täiesti omanäolise Ameerika, sürrealistliku ja pisut kurjakuulutava, aga alati selgelt äratuntava. Kunstnikuna nõudis ta alati täielikku loominguvabadust ja pühendus inimhinge sügavuste lahkamisele oma unenäolikkuse ja reaalsuse piiril balansseerivate teostega.

Tema käe all valminud auhinnatud "Kustukummipea", telesarjade maailma muutnud "Twin Peaks" ja üheks 21. sajandi parimaks filmiks kuulutatud "Mulholland Drive" paljastavad kõik Ameerika unelma kiivas vundamenti. Dokumentaalfilm lahkab tema loomeprotsessi ja otsib tema järjepidevatest teostest varjatud tähendusi.

"Straighti lugu"

Eetris 18. jaanuaril kell 22.25

Kultusrežissöör David Lynchi linateos põhineb tõestisündinud lool Alvin Straightist (Richard Farnsworth), kes sõitis muruniidukiga läbi Iowa ja Wisconsini osariikide, et leppida ära oma hiljuti insuldi saanud venna Lyle´iga (Harry Dean Stanton), kellega tal suhted aastate eest sassi läksid.

Eakas Alvin kohtub oma 390-kilomeetrisel teekonnal arvukate värvikate tegelastega, kes kõik jätavad mehe hinge oma jälje ja aitavad tal elu ning maailma teise nurga alt näha.