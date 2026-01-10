X!

Kalamajas poodi pidav Alma Sooäär tähistas 90. sünnipäeva: see tuli nii ruttu!

Tallinnas Kalamaja serval asuva Alma äri perenaine Alma Sooäär tähitsas möödunud nädalavahetusel oma 90. sünnipäeva.

"See on uskumatu. See tuli nii ruttu, et enne seda ei saanud arugi, et mingid aastad on," sõnas juubilar "Ringvaates".

Naerul näoga on Sooäär kliente tervitanud sisuliselt poole oma elust, sellest 30 aastat Vana-Kalamaja tänaval. Alguse sai Alma poeäri aga Nõmmel.

"Ma olin kogu aeg ärimees, äris töötanud. Nõmmel oli üks maja, seal oli vene ajal ka pood. See lõpetas millegi pärast ära ja siis ülemus andis selle ruumi mulle, et kas sa tahad teha. Ma ütlesin, et muidugi tahan teha. Ja siis avasin 90-ndal seal Nõmmel. Seal oli ka Alma äri nimi."

Sooäär seisab siiani ise leti taga. "Mul oli siiamaani müüja ka, aga kuna tööd oli vähe, siis ta otsustas, et ta jääb koju. Aga ta vahel käib ikka abiks. Ja tütred on mul abiks, nad teevad raamatupidamist, üht-teist ja tellivad kaupa. Isegi lapselapsed töötasid minu juures. Kõik on siin töötanud," rääkis ta.

Kuigi viimasel ajal on tööd vähe olnud, siis Sooäär ei kurda. Sellist päeva, kus uks kordagi lahti ei käi, Alma äris ei ole. "Saab hakkama. Peale ei maksa ja puudu ka ei jää. Võib-olla endale ei saa nii palju, aga välja tuleb."

Alma äris on müügil ligikaudu 1500 toodet. Kõige populaarsemad on nõud, puhastusvahendid, rotimürk ja plekist prügikühvlid ja naelad, loetles perenaine. "Kõik räägivad, et Alma ärist saab kõike. Üks mees käis siin isegi kontrollimas, et kui tema käib siin, kas ta kuuleb seda, et ei ole. Aga ta ei kuulnud," muigas poepidaja.

Oma pikale karjäärile tagasi vaadates tõi poepidaja ühe keerulise ajana välja koroonapandeemia alguse, mil kõik lukku pandi. "Mul ei lastud isegi ust lahti teha, et mine tea. Aga pärast ma ikkagi läbi ukse müüsin."

Kui raskeid aegu Sooäär ei mäletagi, siis ilusaid aegu on olnud palju. Üheks tähtsamaks hetkeks oma elus peab ta mullu veebruaris presidendilt teenetemärgi saamist. "See oli tõesti uhke tunne. Selline tore president, märkas selliseid," rõõmustas ta.

Sooäär usub, et liikuma peab nii kaua, kui saab. "Ise mõtlen kogu aeg et kui ma koju jään ükskord, siis ma hakkan lugema. Mul on nii palju raamatuid."

