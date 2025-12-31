X!

Galerii: "Õnne 13" pöörases unenäos tegutsevad ninjad ja nunnad

"Õnne 13" läheb uuele aastale vastu Margna hullude seiklustega, kus kõik tuttav on pea peale pööratud.

Aastavahetuse unenäos on Allanist saanud superstaar ja Almast tähtis riigijuht, Margna saab nahutada "Viimse reliikvia" nunnade käest ja pidulikus söögilauas võtavad istet Vanilla Ninjast tuttavad Lenna, Piret ja Kerli.

Aasta viimases "Õnne 13" osas jagub tegelasi ja sündmuseid, kus kõik senine on pea peale keeratud.

"Õnne 13" aastavahetuse osa on ETV eetris 31. jaanuaril kell 21.10.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

