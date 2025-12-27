"Jõulutunnel" kogus laste harvikhaiguste raviks üle 370 000 euro

"Jõulutunnel" tegi neil pühadel sissevaate harvikhaiguste laste ja perede maailma, kus keerulise ja ootamatu diagnoosiga kaasnevad väljakutsed vahelduvad rõõmudega edusammudest. "Jõulutunneli" tegijad tänavad südamest peresid, kes jagasid vaatajatega oma lugusid ja inimesi, kes võtsid hetke kaasa mõtelda ja head teha.

"Kohtumised harvikhaigusi põdevate laste peredega olid ausad ja soojad. Loodan, et nende jutustused inspireerisid ka televaatajaid Lastefondi missioonile kaasa mõtlema, igatahes on vaatajate annetused peredele tugevaks moraalseks ja tegelikuks toetuseks," sõnas saate järel produtsent Margus Saar. "Meil on ka heameel muusikutest, kes kiirel pühadeajal leidsid võimaluse meie algatust oma esinemisega vääristada," tänas Saar.

Esimesel jõulupühal eetris olnud "Jõulutunnel" tegi ETV-s kokkuvõtte erisaatega laupäeva õhtul. 27. detsembri õhtuks oli "Jõulutunneli" üleskutsel TÜ Kliinikumi Lastefondi toetuseks helistatud annetustelefonidele üle 35 000 korra, kogusummas 372 250 eurot. Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu annetatud summa kandub otse Lastefondile. Lisaks toetasid mitmed ettevõtted ja eraisikud fondi ülekannetega arveldusarvele.

TÜ Kliinikumi Lastefondi juhatuse liige Eveli Ilves tänab fondi nimel, et haruldase haigusega laste pered said võimaluse oma lugu rääkida. "Nad jagasid oma argipäeva koos murede, hirmude ja võitlusega ravi eest, kuid ka helgemat poolt – suur rõõm sünnib sageli just väikestest asjadest, igast edusammust, ning lootus ei kao kunagi. Südamlik tänu kõikidele annetajatele – kogunes vägev summa, mis lubab laste ravil kesta! Tänutunne on seda suurem, et on ju iga euro taga inimene, kes elab kaasa ja hoolib. Teadmine, et ka keerulistel aegadel on lahkust nii palju, aitab julgemalt uuele aastale vastu astuda."

"Jõulutunnelit" juhtisid tänavu Margit Kilumets ja Margus Saar, ETV+ ekraanil Julia Kalenda. Muusikalise kingituse tegid saates Anne Veski, Getter Jaani, Maria Listra ja Raiko Raalik, Jaagup Tuisk, Mikk Langeproon, Havryil Sydorik, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, Robert Linna ja Mari Kalkun koos Laulupesa kooriga.

"Jõulutunneli" kohtumised ja muusika leiab ERR-i portaalis lehelt err.ee/joulutunnel. Saade on järelvaadatav Jupiteris.

TÜ Kliinikumi lastefondi tegemistel saab silma peal hoida kodulehel www.lastefond.ee.

Lastefondi annetustelefonid on avatud aasta ringi: 9005025 (5 eurot), 9005100 (10 eurot), 9005500 (50 eurot).