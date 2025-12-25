X!

Pildid: heategevussaade "Jõulutunnel" on kogunud üle 240 000 euro

Jõulutunnel
Vaata galeriid
124 pilti
Jõulutunnel

Esimene jõulupüha on ETV eetris traditsioonilisel pühendatud heategevusele. Sel aastal teeb "Jõulutunnel" koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga, et vaatajate toel jõuaksid Eesti lasteni uusimad ravivõimalused.

Saatejuhid Margus Saar ja Margit Kilumets annavad pühadestuudios sõna peredele, kes seisavad silmitsi lapse raske haigusega ja inimestele, kes neid sel keerulisel teekonnal toetavad. Eestimaa erinevates kodudes sündinud videolood avavad harvikhaiguste ootamatust ja fondi vajalikkust tagada nüüdisaegsed ravivõimalused lastele ka siis, kui Tervisekassa veel omalt poolt ravi ei rahasta.

Muusikaga täidavad esimese jõulupüha õhtu Anne Veski, Getter Jaani, Maria Listra ja Raiko Raalik, Jaagup Tuisk, Mikk Langeproon, noor klassikatäht Havryil Sydorik, Peeter Rebane ja Lauri Saatpalu.

Televaatajad saavad "Jõulutunneli" algatusega liituda, helistades fondi annetustelefonide numbritel:

9005025 (5 eurot)
9005100 (10 eurot)
9005500 (50 eurot)

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.

"Jõulutunneli" otsesaade algab ETV-s esimesel jõulupühal kell 18.45 ja kestab kuni kella 21ni, saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar. ETV+ ekraanil juhib heategevussaadet Julia Kalenda, saade on eetris kell 19.20 ja jätkub peale uudiseid kell 20.10.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

kuula võistluslugusid

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

24.12

Sal-Saller elust Soomes: läksin kuulsaks stuudiotehnikuks, aga tegelikult olin koristaja

25.12

Signe Kivi: ka lahkumises võib olla ilu, aga see ilu on väga valus

25.12

"Jõulutunnel" täidab esimese jõulupüha lootust täis lugudega

23.12

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

25.12

Harvikhaigust põdeva Desiree ema: kui diagnoosi saime, siis see võttis kõik

25.12

Kasvu pärssiva geenirikkega Sander-Lucase isa: loodan, et tänu ravimile kasvab ta minust pikemaks

25.12

Üliharuldast Hurleri sündroomi põdeva Robini haiguse paljastas lihtne viirus

25.12

Pildid: heategevussaade "Jõulutunnel" on kogunud üle 240 000 euro

25.12

Rasket lihashaigust põdev viieaastane Miina treenib kodus päris oma roboti abil

25.12

Haide Männamäe: oleme oma elukutse armastuse ohvrid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo