X!

Otse kell 19: Henrik Kalmet loeb "Ringvaate" stuudios lähisuhtevägivalla lugusid

Ringvaade
Ringvaade

10. detsembril tähistatakse rahvusvahelist inimõiguste päeva, mille puhul loeti riigikogu ees ette lähisuhtevägivallaga seotud politseiväljakutsete kokkuvõtteid. "Ringvaade" jätkab sama tööd stuudios terve saate vältel Henrik Kalmetiga, mida saab otsepildis vaadata Eetris.

Lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid laekub igal aastal politseile üle 10 000. Miks seda nii palju on ja kuidas olukorda parandada? "Ringvaates" on sel teemal külas ka politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev.

Toimetaja: Kaspar Viilup

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

08.12

Rallilegend Raido Rüütel: ma ei ole ühtegi oma last kasvatanud

09.12

Portugalis kinnisvaramaaklerina töötav Siska: Vanilla Ninja vari saadab elu lõpuni

05.12

Egon Nuter: mul polnud aimugi, et meid võidi salaja pealt kuulata

09.12

Muusik Danel Pandre: kekutasin tennisereketiga peegli ees juba lapsena

09.12

Parima verivorsti ja -käki konkursi kohtunik: verikäkitako on võrratu

10:43

Kalmistugiid: tuure tehes kohtab ikka kahtlustavaid pilke

08.12

Uus sari viib Eesti Laulu osalejad voodisse ja teki alla

08.12

90-aastane hobilaulja: laulan nii palju, et naabrid kutsusid mulle politsei

15:15

Ämmaemand: tangisünnitused on ajalukku jäänud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo