Otse kell 19: Henrik Kalmet loeb "Ringvaate" stuudios lähisuhtevägivalla lugusid
10. detsembril tähistatakse rahvusvahelist inimõiguste päeva, mille puhul loeti riigikogu ees ette lähisuhtevägivallaga seotud politseiväljakutsete kokkuvõtteid. "Ringvaade" jätkab sama tööd stuudios terve saate vältel Henrik Kalmetiga, mida saab otsepildis vaadata Eetris.
Lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid laekub igal aastal politseile üle 10 000. Miks seda nii palju on ja kuidas olukorda parandada? "Ringvaates" on sel teemal külas ka politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev.
