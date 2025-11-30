ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Voldemar Pansot tema 105. sünniaastapäeval

30. novembril on lavastaja, näitleja ja teatripedagoogi Voldemar Panso 105. sünniaastapäev. Heidame pilgu ERR-i arhiivikaadritele Pansost nii pildis kui ka videos.

Voldemar Panso sündis 30. novembril 1920. aastal Tomskis. Panso lõpetas 1938. aastal Nõmme gümnaasiumi, 1941. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikooli ja 1955. aastal Moskvas Venemaa teatrikunsti instituudi.

Ta töötas Eesti Draamateatris näitlejana (1941–1950) ja hiljem lavastajana, 1965. aastast Eesti NSV riikliku noorsooteatri ja 1970. aastast Eesti Draamateatri peanäitejuhina. Panso tegutses nii lavastaja kui näitlejana ka Vanemuises, Vene Draamateatris, Eesti Televisioonis, Eesti Raadios, Tallinnfilmis ja estraadikavades.

1957. aastal asutas Voldemar Panso Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri ja juhtis seda kuni surmani. Lavakunstikateedri teise lennu lõpetajate baasil asutas ta Eesti NSV riikliku noorsooteatri ehk tänase Tallinna Linnateatri.

Lisaks on ta avaldanud reisilugusid, humoorikaid vesteid, inimestesse süveneva portreeraamatu "Portreed minus ja minu ümber" ja teatrialase teose "Töö ja talent näitleja loomingus".

Voldemar Panso suri 27. detsembril 1977. aastal.

Alates 1978. aastast antakse Voldemar Panso sünniaastapäeval välja Voldemar Panso nimelist auhinda. Preemia on mõeldud noorte andekate Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lavaüliõpilaste esiletõstmiseks ja tiivustamiseks.

Voldemar Panso mälestusele on pühendatud ka pühapäevane ETV2 teemaõhtu.

"Näitleja Joller" (1960)

"Kolme katku vahel" (1970)

"Teatri vang" (1975)