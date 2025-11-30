X!

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Voldemar Pansot tema 105. sünniaastapäeval

eeter
Voldemar Panso (1968)
Vaata galeriid
25 pilti
eeter

30. novembril on lavastaja, näitleja ja teatripedagoogi Voldemar Panso 105. sünniaastapäev. Heidame pilgu ERR-i arhiivikaadritele Pansost nii pildis kui ka videos.

Voldemar Panso sündis 30. novembril 1920. aastal Tomskis. Panso lõpetas 1938. aastal Nõmme gümnaasiumi, 1941. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikooli ja 1955. aastal Moskvas Venemaa teatrikunsti instituudi.

Ta töötas Eesti Draamateatris näitlejana (1941–1950) ja hiljem lavastajana, 1965. aastast Eesti NSV riikliku noorsooteatri ja 1970. aastast Eesti Draamateatri peanäitejuhina. Panso tegutses nii lavastaja kui näitlejana ka Vanemuises, Vene Draamateatris, Eesti Televisioonis, Eesti Raadios, Tallinnfilmis ja estraadikavades.

1957. aastal asutas Voldemar Panso Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri ja juhtis seda kuni surmani. Lavakunstikateedri teise lennu lõpetajate baasil asutas ta Eesti NSV riikliku noorsooteatri ehk tänase Tallinna Linnateatri.

Lisaks on ta avaldanud reisilugusid, humoorikaid vesteid, inimestesse süveneva portreeraamatu "Portreed minus ja minu ümber" ja teatrialase teose "Töö ja talent näitleja loomingus".

Voldemar Panso suri 27. detsembril 1977. aastal.

Alates 1978. aastast antakse Voldemar Panso sünniaastapäeval välja Voldemar Panso nimelist auhinda. Preemia on mõeldud noorte andekate Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lavaüliõpilaste esiletõstmiseks ja tiivustamiseks.

Voldemar Panso mälestusele on pühendatud ka pühapäevane ETV2 teemaõhtu.

"Näitleja Joller" (1960)

"Kolme katku vahel" (1970)

"Teatri vang" (1975)

Toimetaja: Karmen Rebane

Vali Oma lemmik

Eesti laul 2026

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

27.11

Mihkel Zilmer: soola ei pea kartma, vaid tarbima koos kaaliumirikka toiduga

29.11

Pikaaegne hobusekasvataja avas Kehtnas hobu- ja talutööriistade muuseumi

28.11

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

26.11

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

29.11

Liis Lemsalu: ma pean olema elus heas kohas, et luua

27.11

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

06.11

"Pealtnägija" taustakontrolli spikker

28.11

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

24.11

Ken Saan: esimese lapse sünd andis mu elule taas mõtte ja uue hingamise

22.11

Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo