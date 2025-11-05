Galerii: Eesti Laul 2026 tutvustas osalejaid
Eesti Laul 2026 tutvustas kolmapäeval konkursile pääsenud artiste ja autoreid.
Pressikohtumist juhtis Reet Linna.
Eesti Laul 2026 finalistid on (tähestikulises järjekorras):
- Ant ja Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"
Autorid: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Ant Nurhan, Katrina Merily Reimand
- Clicherik & Mäx "Jolly Roger"
Autorid: Max Õispuu, Erik Soasepp, Jānis Jačmenkins
- Getter Jaani "The Game"
Autor: Sven Lõhmus
- Grete Paia "Taevas jäi üles"
Autorid: Grete Paia, Jorma-Jan Erik, Gevin Niglas, Ragnar Sepp
- Laura Prits "Warrior"
Autorid: Laura Prits, Edgars Jercums, Jānis Jačmenkins
- Marta Pikani "Kell kuus"
Autor: Marta Pikani
- Noep "Days Like This"
Autorid: Andres Kõpper, Vallo Kikas, Yvonne Dahlbom
- Ollie "Slave"
Autor: Oliver Mazurtšak
- Robert Linna "Metsik roos"
Autor: Robert Linna
- Stockholm Cowboys - Stig Rästa, Victor Crone "Last Man Standing"
Autorid: Stig Rästa, Victor Crone
- Uliana Olhyna "Rhythm of Nature"
Autorid: Uliana Olhyna, Ariana Arutjunjan
- Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"
Autor: Sven Lõhmus
Eesti Laul 2026 võistluslugusid kuuleb esimest korda 4. detsembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris.
Eesti Laulu finaalkontsert toimub 14. veebruaril Unibet Arenal. Õhtut juhivad uue tandemina Korea ja Karl-Erik Taukar.
Toimetaja: Karmen Rebane