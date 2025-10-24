Kuu aega toiduostuvabalt elanud Evelin Kivimaa: loovus hakkas maruhästi tööle

Ajakirjanik Evelin Kivimaa otsustas suvel proovile panna oma toiduvarud ja loovuse, tehes kuu aega süüa ainult sellest, mis tal kodus juba olemas oli. Ta ei ostnud eksperimendi käigus ühtki uut toiduainet.

"Spetsiaalset valmistumist ei olnud," rääkis Kivimaa "Ringvaates". "Kuna mulle meeldib osta ja proovida erinevaid asju, siis neid huvitavaid asju oli ka koju kogunenud – üks poolik pakk, teine poolik pakk ja siis on külmkapis kolm poolikut kastet. Kuna ma ise järgin minimalistlikku elustiili ja mul ei ole füüsilisi asju, siis mind hakkas häirima, et mul on näiteks riidekapi põhjas mingisugused kastid toiduvarudega."

Tema sõnul oli ettevõtmisel kaks põhjust: "Üks põhjus oli see, et ma tahtsin lahti saada nendest toiduvarudest, mis olid kogunenud, ja teine põhjus oligi see, et vaadata, kuidas see õnnestub, sest see on ikkagi proovilepanek."

Eksperiment näitas, kui palju toitu tegelikult kulub ja kui palju võib koju märkamatult varusid koguneda. "See ongi see, et kui sa ei osta asju juurde, sa näed, kui palju sul tegelikult kulub," selgitas Kivimaa. Tema sõnul pani see kuu teda rohkem tähelepanu pöörama tarbimisele ja koduste varude suurusele. "Mul ei pea olema neli või viis jahupurki, kui palju mul neid enne oli. Ja mul ei pea olema mitu õlipudelit," ütles ta.

Et uute toiduainete asemel tuli kasutada seda, mis juba kodus leidus, tuli appi loovus. "Kõigepealt hakkad mõtlema, mis on mingi staartoiduaine, mis mul on. Ja siis mõtled, mida ma kõike saan asendada, et ma saaksin selle toidu, mis ma tahan," rääkis Kivimaa.

"Loovus hakkas maruhästi tööle, sest näiteks kui ma muidu tahan juustu, siis ma lähen poodi ja ostan juustu. Kuna mul ei olnud, hakkasin juustu ise tegema, mis oli mul elus esimest korda."

Eksperimendi jooksul õppis Kivimaa ka mitmeid nutikaid asendusi. "Muna asemel saab väga edukalt beseed kikerhernevedelikust teha," ütles ta. "Muna asemel saab panna retseptidesse ka banaani, mida mul oli sügavkülmas. Pea hakkab täiega tööle, kuidas midagi asendada."

Üheks keerulisemaks katseks kujunes aga koduse Aperol Spritzi valmistamine. "Kui ma tahtsin teha Aperol Spritzi ja Aperoli ennast mul kodus ei olnud, siis ma hakkasin mõtlema, kuidas kodus Aperoli teha," rääkis Kivimaa. "Mul olid olemas staartoiduained, nagu viin ja apelsin, ning kõiki muid asju ma asendasin – panin näiteks makapulbrit ja arooniasiirupit."

Kõik katsetused ei lõppenud siiski eduka tulemusega. "Kui ma proovisin piima jätta toatemperatuurile, et sellest teha võid, ja võiga praadida, siis sellest tuli mingi haisev ja ilge klimp, sest poepiimast ei saa midagi korralikku. See oli selline õudus," meenutas ta. "Kui ma sellele klimbile midagi lisasin ja tegin küpsetise, siis see ei olnud hea."

Katse kogemus oli Kivimaa sõnul siiski väärtuslik. "Kokkuvõttes sel suvel toiduostuvaba kuuga niiväga hullusti ei läinudki puusse," ütles ta.