Pildid: "Klassikatähtede" kontserdivooru võitis Harald Trass

"Klassikatähtede" kahe televooru vahel said tänavused võistlejad väljendada end neile kõige tuttavamas keskkonnas – hea akustikaga kontserdisaalis publiku ees. Televoorudega võrreldes oli muusikutel kontserdivoorus kasutada lausa 15 minutit, et esitada neile endile kõige südamelähedasemat repertuaari. Oma valikuid ja mõtteid tutvustasid muusikud kontserdivoorule eelnenud vestlusringis Johan Randverele.

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on "Klassikatähed" üks ilusamaid töiseid perioode ja kontserdivoor võistlussarja toredaim ning ka põnevaim: "Noored muusikud mängivad seda, mida nad ise tahavad. Ainus limiit on minutid. See on nagu iluuisutamise vabakava – kõik trikid on oodatud ja võetakse riske."

Noorte muusikute lavaesitusi hindas MUBA saalis kolmeliikmeline žürii – lisaks Tiia Tederile jagasid punkte ERSO direktor Kristjan Hallik ning tšellist ja dirigent Valle-Rasmus Roots. Nende antud punktidele liidetud kontserdipubliku ja raadiokuulajate hinded.

"Meil oli erakordne kava täna õhtul ja siin oli nii palju õnnestumisi," tunnustas noorte muusikute valikuid Tiia Teder. Žüriiliikmete sõnul ei olnud hindamine kerge, sest õhtu oli täis elamusi. "Õnnitlen kõiki esinejaid. Te olete kõik juba isiksused. Muusikaliselt olid teid väga põnev kuulata," sõnas Kristjan Hallik.

Žüriilt sai kahel korral maksimumpunktid Harald Trass, ühel korral Havryl Sydoryk. Kontserdivooru võitis Harald Trass, kes pälvis kokkuvõttes koos publiku häältega enim punkte.

Järgmisel korral astuvad "Klassikatähed" suure publiku ette juba 6. ja 7. novembril lõppkontsertidel Tartus ja Tallinnas. Finaalkontserdil esinetakse koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, dirigent on Andres Kaljuste.

"Klassikatähed" kontserdivoorust tegi ülekande Klassikaraadio ja see on järelkuulatav nii veebis kui ka Eesti Raadio mobiiliäpis.



Kontserdivooru kava

Isabella Runge (klarnet) ja Ralf Taal (klaver)

Béla Kovács – "After you, Mr. Gershwin!" (2004)

Joseph Horovitz – Sonatiin klarnetile ja klaverile (1981)

II Lento, quasi andante

III Con brio

Havryl Sydoryk (klaver)

Ferenc Liszt – "Auf dem Wasser zu singen" S. 558/2 tsüklist "12 Schuberti laulu" S. 558 (1838)

Henri Dutilleux – Klaverisonaat (1948)

III Choral et variations

Harald Trass (kitarr)

Mauro Giuliani – "Gran sonata eroica" op. 150 (episood) (⁓1821)

Alberto Ginastera – Kitarrisonaat op. 47 (1976)

II Scherzo

Carlo Domeniconi – Kitarrisüit "Koyunbaba" op. 19 (1985)

IV Presto

Harald Trass – "Pilvekünd" (2024)

Karl Martin Tombak (löökpillid)

Eugene Novotney – "A Minute of News" (1990)

Johan Söderholm – "Samurai" (2014)

Minoru Miki – "Marimba Spiritual" (1984)

II osa

Tuule-Helin Krigul (flööt) ja Gabrielė Agilė Bajoraitė (klaver)

Henri Dutilleux – Sonatiin flöödile ja klaverile (1943)

Allegretto

Andante

Animé

Minna Leinonen – "Euterpe" sooloflöödile (2005/2007)

Annabel Soode (sopran) ja Janika Rand-Sirp (klaver)

Alban Berg – "Sieben frühe Lieder" / "Seitse varajast laulu" (1905-1908)

1. "Nacht" / "Öö" (1908), tekst: Carl Hauptmann

2. "Schilflied" / "Pilliroolaul" (1908), tekst: Nikolaus Lenau

3. "Die Nachtigall" / "Ööbik" (1907), tekst: Theodor Storm

4. "Traumgekrönt" / "Unelma kroon" (1907), tekst: Rainer Maria Rilke

5. "Im Zimmer" / "Kambris" (1905), tekst: Johannes Schlaf

6. "Liebesode" / "Ood armastusele" (1906), tekst: Otto Erich Hartleben

7. "Sommertage" / "Suvepäevad" (1908), tekst: Paul Hohenberg

