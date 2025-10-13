"Klassikatähtede" kolmanda saate võit läks jagamisele

Žüriiliige Rasmus Puur ütles, et väga tore saade oli ning ta ei tahakski punkte anda. "Kui tuleb hinnata, siis tuleb hinnata, ma hindasin kõigepealt töötluse poolt, et mida ta oli selle looga teinud, ja siis ka esitust, aga kuna töötlus oli saate teema, siis see oli ekstra fookuses," kinnitas ta ja andis maksimumpunktid pianist Havryil Sydorykule.

Samuti žüriisse kuuluv Holger Marjamaa kinnitas, et talle pole kunagi konkursid eriti meeldinud. "Lihtsalt muusikat ei saa nii hinnata nagu sporti, aga siin me oleme," selgitas ta ja lisas, et võttis hindamiseks aluseks selle, kuidas on seaded tehtud, kui kaugele ja kui loovalt on mindud ning kuidas on esitatud. Ka tema kõrgeimad punktid läksid Havryil Sydorykule.

Žüriiliige Marko Reikop sõnas, et ta hindas täiesti teistmoodi. "Ma ei hinda nende professionaalset oskust, vaid hindasin konkreetset pala sellel pillil selles töötluses ja selles esituses, mis ma praegu kuulsin, kas see meeldis mulle või mitte, kas see läks mulle korda või mitte, kas see muusika jõudis minuni või mitte ja kas ma tahaksin, et selline muusika täpselt sellisel kujul veel jõuaks minuni," selgitas ta. Tema maksimumpunktid läksid sopran Annabel Soodele.

Publikulemmik oli kolmandas saates Havryil Sydoryk, kes teenis kokku sama palju punkte löökpillimängija Karl Martin Tombakuga, seega kolmanda saate võit läks jagamisele.