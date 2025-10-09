"Terevisioon" jõuab reedel vaatajateni uue ilme saanud Tallinna Linnateatrist

"Terevisiooni" saatejuhid Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee toovad reedel ekraanile Tallinna Linnateatri uued ruumid ja lood, näitlejate mõtted ja meenutused. Nii näitab oma garderoobi linnateatri vanim näitleja Egon Nuter ja Argo Aadli pannakse proovile kostüümide tundmises.

Linnateatriga on aastaid seotud ka ema ja tütar Mari Lill ning Elisabet Reinsalu. ETV hommikuprogrammis räägivad nad, kui lõbus, ootamatu või hoopis keeruline on seni näitlejatöö olnud. Oma esimest töökohta meenutab ka armastatud helilooja Olav Ehala.

Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee linnateatris Autor/allikas: ERR

"Terevisiooni" jõuavad sel reedel paljude näitlejate ja lavastajate lood, aga sõna saavad ka mitmed olulised abijõud, kelleta teatrimaagia ei saaks sündida – olgu selleks siis helitehnik, grimmeerija või töömees, kes seisab hea selle eest, et kruvid oleks seinas ja dekoratsioon laval.