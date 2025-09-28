Toeta oma lemmikut: "Klassikatähed 2025" hääletusliinid on avatud
"Klassikatähed 2025" saates on mõjukas roll ka televaatajatel – kuni 7. novembrini on avatud hääletusliinid, millele helistades saab oma lemmikuid toetada.
"Klassikatähed 2025" võitja ja lõpliku edetabeli väljaselgitamisel on kaalukas hääl ka kodustel kaasaelajatel. Igas saates annavad võistlejatele punkte žürii ja stuudiopublik, muusikavõistluse tulemused selguvad aga alles siis, kui juurde on lisatud ka televaatajate hääled.
"Klassikatähed 2025" telefonihääletus on avatud esimesest saatest ja nii kogu hooaja vältel kuni finaalkontserdi alguseni 7. novembril. Hääletuse tulemus jääb saladuseks kuni finaalini, kus vaatajatelt saadud punktid võivad kaasa tuua ootamatuid pöördeid.
Oma lemmiku poolt saab helistada numbritel:
900 7001 Tuule-Helin Krigul, flööt
900 7002 Isabella Runge, klarnet
900 7003 Annabel Soode, sopran
900 7004 Havryil Sydoryk, klaver
900 7005 Karl Martin Tombak, löökpillid
900 7006 Harald Trass, kitarr
Kõne hind on 1 euro.
