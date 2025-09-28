"Klassikatähed 2025" žürii: edu võti on isikupära

Töö ja ande kõrval toob klassikalises muusikas edu eelkõige isikupära, on üksmeelel "Klassikatähed 2025" avasaates noorte esitlusi hindavad Paavo Järvi, Lauri Vasar ja Risto Joost.

"Klassikatähed 2025" võistluses hindab noorte esitusi igas saates kolmeliikmeline žürii, kus avasaates sel pühapäeval saavad kokku Paavo Järvi, Lauri Vasara ja Risto Joosti.

"Selleks, et rahvusvahelist karjääri teha, tuleb olla isiksus," andis noortele soovituse maailma tipporkestrite ees seisev dirigent Paavo Järvi. Tema sõnul on instrumendi valdamine küll oluline, aga isiksus on see, mis teeb heast artistist maailmakuulsa artisti.

Temaga nõustus bariton Lauri Vasar, täiendades, et töö ja ande kõrval on oluline see "miski". "Lavaline olek ja musitseerimise omapära," toob ta näite.

Dirigent Risto Joost soovitas jääda alati iseendaks ja säilitada see vaimustus, miks noor üldse muusikaga algselt tegelema hakkas: "Kõikide tehniliste ülesannete taustal ei tohi kaotada oma mina ja isikupära. Kuula õpetajat, aga usalda enese sisemist häält, mis tegelikult on ainuke tõeline õpetaja."

"Klassikatähed 2025" avasaates astuvad võistlejad esmakordselt žürii ja televaatajate ette, esitades maailmakuulsaid meloodiaid ja uut Eesti muusikat. Võistlejatele on laval toeks Tallinna Kammerorkester, keda juhatab dirigent Kaspar Mänd.

Avasaates kõlavad Tõnu Kõrvitsa teos "Bridges of Light" Tuule-Helin Kriguli esituses flöödil, Claude Debussy "Kuuvalgus" klarnetist Isabella Runge esituses, Giacomo Puccini Lauretta aaria "O mio babbino caro" sopran Annabel Soode esituses, Fryderyk Chopini "Suur fantaasia poola lauludest" pianist Havryil Sydoriki esituses, Ástor Piazzolla "Buenos Airese kevad" Karl-Martin Tombaki esituses löökpillidel ning Stanley Myersi ja John Williamsi "Kavatiin" kitarrist Harald Trassi esituses.

Lisaks žürii ja stuudiopubliku punktidele mõjutab saate tulemust ka televaatajate arvamus. Hääletusliinid avatakse esimese saate alguses ja on avatud kuni finaalkontserdi alguseni 7. novembril. Ükski osaleja hooaja jooksul välja ei lange ja kõik telekonkursile pääsenud võistlejad saavad oma oskusi näidata finaalsaates Estonia kontserdisaali laval koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

"Klassikatähed" on ETV-s ja Klassikaraadios pühapäeva kell 19.15.