Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

Kuus tundi kestev tantsumuusikasaade "Europe's Biggest Dance Show" valmib tänavu 12 Euroopa raadiojaama koostöös BBC Radio 1 eestvedamisel. Juba kolmandat korda on korraldajad üheks oma partnerjaamaks valinud Eesti Rahvusringhäälingu muusikajaama Raadio 2.

Tänavune maratonsaade on suurem kui kunagi varem – seda nii osalevate riikide kui ka raadiojaamade vaates. Lisaks saatest osavõtvatele jaamadelej õuab "Europe's Biggest Dance Show" veel mitmete teiste EBU raadiote kuulajateni.

Igale osavõtvale jaamale on üle Euroopa miljoneid kuulajaid koguvas saates eraldatud 30 minutit. Esimestena on eetris britid programmi emajaamast BBC Radio 1 ning kuuetunnise tantsumaratoni lõpetavad ukrainlased Kiievi raadiost Promin. Raadio 2 pooltunnis astub DJ-setiga üles Tommy Cash. Eesti aja järgi kell 23 algava Raadio 2 saateosa juhatab sisse Marta Püssa.

"Europe's Biggest Dance Show" kava:

19.30 Warm-Up, Raadio 2

20.00 BBC Radio 1, London

20.30 RTE, Dublin

21.00 1LIVE, Köln

21.30 Fritz, Berlin

22.00 FM4, Viin

22.30 P3, Stockholm

23.00 Raadio 2, Tallinn

23.30 Studio Brussel, Brüssel

00.00 NRK mP3, Trondheim

00.30 YleX, Helsinki

01.00 NPO 3FM, Amsterdam

01.30 Promin, Kiiev