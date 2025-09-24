X!

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

Raadio 2
Tommy Cash
Tommy Cash Autor/allikas: Alina Pyazok
Raadio 2

Reedel, 26. septembril läheb paljudes Euroopa avalik-õiguslikes muusikajaamades samaaegselt eetrisse ajaloo seitsmes "Europe's Biggest Dance Show". Kolmandat korda osalev Raadio 2 esitleb Euroopale Tommy Cashi DJ-setti.

Kuus tundi kestev tantsumuusikasaade "Europe's Biggest Dance Show" valmib tänavu 12 Euroopa raadiojaama koostöös BBC Radio 1 eestvedamisel. Juba kolmandat korda on korraldajad üheks oma partnerjaamaks valinud Eesti Rahvusringhäälingu muusikajaama Raadio 2.

Tänavune maratonsaade on suurem kui kunagi varem – seda nii osalevate riikide kui ka raadiojaamade vaates. Lisaks saatest osavõtvatele jaamadelej õuab "Europe's Biggest Dance Show" veel mitmete teiste EBU raadiote kuulajateni.

Igale osavõtvale jaamale on üle Euroopa miljoneid kuulajaid koguvas saates eraldatud 30 minutit. Esimestena on eetris britid programmi emajaamast BBC Radio 1 ning kuuetunnise tantsumaratoni lõpetavad ukrainlased Kiievi raadiost Promin. Raadio 2 pooltunnis astub DJ-setiga üles Tommy Cash. Eesti aja järgi kell 23 algava Raadio 2 saateosa juhatab sisse Marta Püssa.

"Europe's Biggest Dance Show" kava:

19.30 Warm-Up, Raadio 2
20.00 BBC Radio 1, London
20.30 RTE, Dublin
21.00 1LIVE, Köln
21.30 Fritz, Berlin
22.00 FM4, Viin
22.30 P3, Stockholm
23.00 Raadio 2, Tallinn
23.30 Studio Brussel, Brüssel
00.00 NRK mP3, Trondheim
00.30 YleX, Helsinki
01.00 NPO 3FM, Amsterdam
01.30 Promin, Kiiev

Toimetaja: Karmen Rebane

