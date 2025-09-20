Stefan uuest singlist: panin selle sisse värske armumise emotsiooni

Stefani esimene laps saab varsti kolme-aastaseks ning augustis sündinud poeg tähistas reedel esimese kuu täitumist. "Teil on siin väga head grimmeerijad, nii et ma ei tea, kas on näha, et ma siin tagaruumis magasin," naeris Stefan.

"On päevi, kus on hästi, kus laps magab ilusti ja on päevi, kus tal on gaasid või midagi muud. Tuleb ikka ette," tõdes laulja, kes on juba öelnud, et soovib veel lapsi saada. "Ma arvan, et ma olen hea ise. Ma olen hooliv, armastav ja see ongi kõige tähtsam."

Laste kõrvalt jõuab Stefan ka uut muusikat avaldada. Sel nädalal ilmuski tema uus singel "Eiffel". "See on hästi romantiline ja hästi ilus. Pariis on armastuse pealinn ja ma ei tea, kuidas meil niimoodi vedas, aga meil minu abikaasa Victoriaga esimene ühine reis oligi Pariisi ja see juhtus täitsa juhuslikult. Tulime peolt koju ja avastasime telefonist kirja, et võitsite taksosõiduäpist tasuta pileti Pariisi," rääkis Stefan.

"Meie jaoks oli see tol ajal väga suur asi, raha väga ei olnud. Läksime Pariisi, ööbisime Eiffeli lähedal tuttavate juures. See oli väga ilus ja väga maagiline, see suhte algus ja armumine oli kõik väga võimendatud. Panin kogu selle emotsiooni laulu sisse ja mõtlesin, et mis juhtuks siis, kui mees kohtab naist, elu parim päev, tema eluarmastus ja siis järgmine päev teist inimest äkki ei ole," selgitas Stefan.

Vendade Eskode tehtud muusikavideos ei ole peaosades mitte Stefan oma abikaasaga, vaid prantsuse näitlejad. "Õnneks nad olidki planeeritud sinna, sest siis kui meil oli lend planeeritud, mul oli kohver pakitud ja olin uksest välja astumas, ütles Victoria, et mul midagi siin kõhus toimub. Ma ikkagi ei läinud Pariisi ja hea, et ei läinud, sest laps tuligi sellel päeval. Läksin hiljem järgi ja filmisime pärast natukene minuga ka. Mina neid näitlejaid kahjuks ei näinudki," tõdes Stefan.