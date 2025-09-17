Galerii: "Rahva oma kaitse" tähistas 30. sünnipäeva suure peoga

"Rahva oma kaitse" sünnipäevasaade tõi mikrofonide ette Mart Juure ja Andrus Kivirähki, kes on "Rahva oma kaitset" Raadio 2 eetris algusest peale teinud.

Lisaks päevakangelastele astusid publiku ja raadiokuulajate ette kodumaise muusikamaastiku legendid – Koit Toome ja 2 Quick Starti tuumik. Uue põlvkonna muusikutest liitusid sünnipäevaga Ines Daferrari ning Väike PD koos Benakanistri ja Skizoga. Otsesaate järel vallutas lava Röövel Ööbik.

"Rahva oma kaitsele" on pühendatud ka ETV2 teemaõhtu. Teisipäeval linti võetud juubelisaade tuleb näitamisele kell 21.40