Sünoptik Ele Pedassaar: sügis tuleb keskmisest soojem

Kuigi Pedassaar ka ei mäleta, et tema oleks 8. septembril inimesi rannas päevitamas näinud, siis tegelikult on käsil kolmas sügis, mis on keskmisest soojem.

"See soe on meile saabunud Joonia mere kandist ja seda soodustab atmosfääri õhupööriste soodne asend. Ida pool on kõrgrõhkkond ja lääne pool on madalrõhuala. Just nimelt sealt Vahemere äärest, üle Balkani, üle Poola ulatus Läänemere äärde ja Baltimaade kohale kitsas madalrõhuvöönd, mis kahe rõhu vahel meile sooja tõi," selgitas Pedassaar ning lisas, et praegune sügissoe kestab neljapäevani.

Pedassaar tõi välja, et kui sademed on perioodil 8 kuni 15 september viimase mõnekümne aasta põhjal normilähedased siis temperatuur on korralikult üle keskmise. Seda nii Eestis kui ka Lätis, Soomes, Rootsis ja Norras.

Nädalal 15 kuni 22 september on kõrvalekalded natukene õrnemad. On oodata rohkem sajupilvi. "Tuleb madalrõhkkond reedel ja järgnevatel päevadel võib tulla sadu, aga keskmisest ikkagi soojem. Temperatuur ei tõuse enam 25 kraadini, aga 20 kraadi on kohtades, kus natukene rohkem päikest on, täiesti kättesaadav," sõnas Pedassaar.

Ka septembri lõpus püsib temperatuur keskmisest veidi soojem. Septembri ja oktoobri vahetusel püsivad ka sademed normilähedased ning temperatuur langeb ka ootuspärasema keskmise juurde.

"Tegelikult võib see tähendada seda, et domineerib ilusam ilm, et päikest on rohkem. Aga sügis tuleb ikkagi peale," tõdes Pedassaar lisades, et oktoobri keskpaigas on oodata jällegi keskmisest soojemat ilma. "Siin näen mina seda vananaistesuve, kui ilm on keskmisest soojem, ilus ja kuldne ning ei saja," lisas ta.

Suvel jaotus ilm Pedassaare sõnul väga ebavõrdselt. "Ida-Eesti sai kõvasti vihma ja Lääne-Eestis oli tunduvalt kuivem. Kolme suvekuu jooksul sadas Ida-Eestis 300-400 mm vihma, 50 aastat tagasi võis selle numbri terve aasta peale ära jagada. Me ei saa muidugi võrrelda ennast India ookeani rahvaga, kellel sajab kolme suvekuu jooksul 8000 mm," sõnas Pedassaar.

"Miks sadas ühel pool Eestit vihma ja teisel pool paistis päike? Reeglipäraselt peaks meie ilm olema selline, et tuleb läänest ja läheb itta, aga praegu tuleb pigem põhjast või lõunast. Seda kutsutakse takerdunud ilmamustriks, mis tähendab seda, et kui tuleb kuiv, siis see püsib kauema. Kui tuleb sadu, siis sajab kauem või rohkem," rääkis sünoptik, lisades, et põhjused on ka veidi inimtekkelised.