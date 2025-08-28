Raadio 2 tähistab reedel taas bändisärgipäeva

Juba kümnendat aastat järjest tähistab Raadio 2 augusti viimast reedet bändisärgipäevana ja kutsub sel puhul kõiki kuulajaid ja muusikasõpru sel puhul kandma särke, mil kujutatud mõne bändi nime, fotot, kujutist või logo.

Bändisärgipäevale on pühendatud ka reedene "Draiv" algusega kell 14. Nelja tunni vältel mängib Marta Püssa nende artistide muusikat, kelle särke saatejuht bändisärgipäeva teemaviidete postitustest leiab. Oma panuse päeva ja saatesse saab igaüks anda postitades foto endast koos särgiga sotsiaalmeediasse ja lisades juurde teemaviite #bändisärgipäev.

"Draivi" saates läheb loosi ka kolm särki, millele Eesti Kunstiakadeemia disaini ja innovatsiooni õppekava ja visuaalse kommunikatsiooni lõpukursuse tudengid on loonud kujundused R2 populaarsetest saadetest.