ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

"ETV 60" Autor/allikas: ERR
Sel suvel tähistab Eesti Televisioon 70. sünnipäeva. Sel puhul toome igal suvenädalal arhiivist välja ühe videoloo, mis heidab pilgu ETV ajaloole.

ETV kuut aastakümmet pilgu eest läbi lastes rullub lahti televisiooni lapsepõlv, noorusaeg ja suurekssaamine – koos Eesti arenguloo tõusude ja mõõnadega. Tagasivaatepeeglis elustub lugematu arv hetki, millel on tuleviku jaoks olnud oma tähendus. Üks võimalik ja täiesti subjektiivne valik neist on pildis teie ees.

Režissöör Rahel Selge, toimetaja Renita Timak.

Saade oli esimest korda eetris 19. juuli 2015.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

