Esimese eestikeelse loo avaldanud Rahel: olen uuest etapist väga elevil

Reedel oma esimese eestikeelse singli avaldanud laulja ja laulukirjutaja Rahel sõnas "R2 hommikule!" antud intervjuus, et uus muusikaline suund tekitab temast elevust ning talle meeldib eesti keelega katsdetada.

Alanud suvi tuleb Rahelil töine – ta kirjutab oma esimest eestikeelset albumit ning proovib reklaamiagentuuris kätt copywriter'ina. "Ma harjutan nüüd üheksast viieni töötamist. Vaatame, kuidas mul sellega läheb. Ma olen seal kaks kuud olnud. Mulle meeldib väga selline väike küpsemine ja see on väga põnev – hoiab loovust avatuna, hoiab mind heas rütmis," rääkis ta.

Oma esimese eestikeelse albumi soojendusena ilmus reedel Raheli esimene eestikeelne lugu "Kerge". "Ma olen päris elevil sellest väiksest uuest etapist. Selle loo saund on mulle väga loomulik ja ma olen ise väga elevil sellest. See on hea tunne," rõõmustas muusik. Seda, millal uus album kuulajateni jõuab, ei oska ta veel täpselt öelda. "Ma ei taha endale väga rangeid raame seada, aga tahaks selle aasta lõpuks valmis saada."

Uuest muusikalisest perioodist on Rahel väga põnevil. "Mulle meeldib eestikeelne katsetamine ja eestikeelne tunne. Ma olen väga elevil sellest. Inglise keel jääb korraks kõrvale. Mul on sellega oma mõttekäik olnud ka, kuidas ma eesti keeleni jõudsin ja seal on praegu vaja seda teed minna," lausus ta.