Kümne kuuga eesti keelt rääkima õppinud Musubi: mind vaimustas laulupidu

"Ma mõtlesin, et tahan minna Euroopasse ja kuna Eesti laulu- ja tantsupidu on suurepärased, siis hakkas see mind huvitama, tahtsin kindlasti osaleda ja Tallinna vanalinnas on ka väga ilus," ütles jaapanlasest vahetusõpilane Musubi Miyashita, miks ta just Eestisse vahetusõpilaseks tahtis tulla.

"Kui ma nägin videot Eesti laulu- ja tantsupeost, muutusin ma väga emotsionaalseks ja mõtlesin, et ma kindlasti tahan sellele peole minna," ütles jaapani vahetusõpilane Jiu Miura.

Musubi ja Jiu osalevadki lauljatena laulupeol ning tantsupidu lähevad vaatama.

Musubi õppis Loo kooli 10. klassis ja Jiu Kohila gümnaasiumi 11. klassis.

Musubil oli ka eesti keele eraõpetaja, kes õpetas teda individuaalselt kaks korda nädalas. "Aga iga päev ma rääkisin oma vahetusema, vahetusisa ja vahetusõega eesti keeles."

Jiu proovis eesti keeles õppida ka bioloogiat ja füüsikat, aga see on ikkagi väga raske.

Musubi sõnul on eesti keele grammatika natuke raske ja Jiu arvates on eesti keeles kirjutamine keeruline. Jiu tõi ka välja, et eesti keele hääldus on hoopis teistsugune kui jaapani keeles.

"Minu jaoks oli kõige keerulisem eestlaste rahvuslik iseloom. Eestlased on tagasihoidlikud, tahavad olla üksi ja vähem rääkida, Jaapanis me oleme alati grupis ja kogu aeg räägime, aga vahetuspere aitas mind," tõi Musubi välja eestlaste ja jaapanlaste erinevuse.

"Eestlased on väga lahke rahvas, ma ei tahagi tagasi Jaapanisse minna," tõdes Jiu.