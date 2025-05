Eluga nullist tagasi tulnud Erki Saar: meenutamine paneb ihukarvad värisema

"Ta esialgu ütles ei, aga siis natuke mõtles ja ütles, et tal on üks tingimus: kui raamatu pealkirjaks tuleb "Elujanu", siis ta on nõus," rääkis Virve Saar. "Mõtlesime, et see oleks hea võimalus kogukonnale öelda, et on võimalik isegi nullist välja tulla ja midagi luua siin maailmas," sõnas Erki.

2007. aasta jõulupühade ajal sai Erki peretüli lahendades pussitada. Tartus seiskus opilaual mehe süda. "Siis lõigati perikardid lahti, käsi otse südamesse ja arst neli minutit käega tegi massaži. Siis tulin tagasi, ma võin öelda, et seal ei ole valge, on lihtsalt imelikud unenäod ja siis on üles ärkamine," rääkis Erki, kes oli opijärgselt viis päeva teadvuseta, kõnelema hakkas alles kahe nädala pärast. Lisaks südamele ja kopsule oli viga saanud ka seljaaju, mistõttu jäi Erki ratastooli.

Saatuslikul õhtul oli Erki 27-aastane ning eluga heas kohas. Kuigi Erki taastumine läks aina paremini, ei pidanud mehe elukaaslane katsumusele vastu ning lahkus koos pojaga. "Tagantjärgi meenutades, paneb ikka ihukarvad värisema, kas tõesti nii nulli langesin? Pole naist, pole last enam lähedal, finantsiliselt oled kõik juba ära maksnud ravi peale," rääkis Erki, kuidas tahe alla anda oli tollal pidev.

Erkil aitas raskustest üle saada ema. "Püüdsin olla asjalik, sest midagi muud teha ei saanud," sõnas Virve. Abiks tulid ka asjale läbi huumori lähenemine ning enda tegevuses hoidmine. Viimased 10 aastat on Erki töötanud Tapa erikooli valvespetsialistina ning teinud sporti: mänginud tennist, korvpalli, tegelenud rattaspordi ja kergejõustikuga. Lisaks on Erki oma praeguse elukaaslasega olnud koos 15 aastat. "Ega see ei tähenda, et kui jalgu pole, siis naisi pole. Tuleb lihtsalt otsida ja pea lahti olla," ütles mees.

Enda elus tuleb Erki sõnul kasuks kastist välja mõtlemisest. "Me olime korteris, eluunistus oli maja saada, aga ise mõtlesin, et mida ma majas teha saan. Muru niita ei saa, ehitada ei saa, midagi ei saa," meenutas ta. Nüüd elab pere aga majas ning kõigi takistused on olnud ületatavad.

Erki ei ole kaotanud ka lootust, et ühel hetkel võib ta ka veel ratastoolist püsti tõusta. "Me ei tea millal see prõks ära käib, et tunned, et jalad surisevad. Sellest ma ei ole veel loobunud," sõnas ta. Erki tegutseb ka kogemusnõustajana ning usub, et peagi kaante vahele jõudev "Elujanu" võib paljudele abiks olla. Raamatu väljaandmist saab toetada Hooandjas.