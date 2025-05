Mängi kaasa: Eurovisiooni bingo teeb õhtu lõbusaks

Mängureeglid on lihtsad – lae alla ning prindi kõikidele mängijatele Eurovisiooni bingo kaart. Võitja on seltskonnas see, kes jälgib lauluvõistlust kõige tähelepanelikumalt ning saab esimesena täis kõik ruudud. Mäng sobib igas vanuses kaasaelajatele!

Eurovisiooni lauluvõistluse esimene poolfinaal toimub teisipäeval kell 22.00. Otseülekannet vahendavad ETV, ETV+, Raadio 2, ERR.ee portaal ja Jupiter.