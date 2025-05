Aednik õpetab: kuidas istutada aeda aprikoosipuu

Kas Eesti tingimustes on võimalik edukalt kasvatada aprikoosi- ja virsikupuid? Vastus on jah, saab küll. Aednik Liisi Kont õpetaski "Maahommikus", kuidas endale koduaeda üks aprikoosipuu istutada.

Liis Kont võttis istutamiseks aprikoosisordi nimega "Tiina". "See on üks vastupidavamaid sorte meie tingimustes. Ainuke asi, mis talle meie tingimustes ei meeldi, on kevadeti temperatuuride kõikumine, see saab talle saatuslikuks. Kui me suudame valida talle hea kasvukoha, siis võime saada päris head saaki," sõnas aednik.

Aprikoosipuule meeldib kasvada kohas, kus ta on külmade tuulte eest pigem kaitstud ja kus on väga soe. Aprikoosile ei meeldi liigniiske pinnas ja seisev vesi, mistõttu aedniku sõnul on liivased pinnad tema erilised lemmikud. "Kui teie aias on savikas muld, siis tuleks lihtsalt mulda natuke parandada ja sinna liiva juurde lisada," märkis ta.

Istutusauk tuleks kaevata istiku mullapallist vähemalt kaks korda laiem ja kaks korda sügavam. Istutusaugu põhja võiks lisada ka tuhka. "Kõikidele luuviljalistele meeldib aluseline muld. Lõuna-Eestis kipub muld olema liiga happeline, mistõttu istutamis- ja kasvuperioodi ajal tuleks panna tuhka, mis aitab mulla pH-d neutraliseerida," sõnas aednik.

Istutusaugu sügavust saab kontrollida istiku pookekoha järgi, sest pookekoht peab kindlasti jääma mulla seest välja. Augu kaevamisel tuleb arvestada, et augu põhja lähevad ka tuhk ning kompost. Kont kasutas vermikomposti ehk vihmaussisõnnikut. Ühele viljapuuistikule võib seda panna viis kuni kümme liitrit. "Natuke segan olemasoleva mullaga, teise kotitäie panen nii, et seda ma läbi ei sega, kuna tuhk ei tohiks juurtega otseselt kokku puutuda, see võib natuke põletada," ütles Kont.

Istikult tuleb enne istutamist eemaldada nii teda kaitsev kile kui ka võrk, mis taime edasist kasvu pärssima võib hakata. "Siis hakkan olemasoleva mullaga istutusauku täitma. Kui taim püsib enam-vähem püsti, siis võtan kastekannu ja kastan. Kui muld on väga kuiv, siis peaks kastma ka tühja istutusauku ja alles siis istutamisega alustama," sõnas aednik.

"Kui vesi hakkab liikuma alla poole pinnase sisse, tõmbab see kõik mullaosakesed hästi tihedalt juurte ümber kinni ja taim saab hakata paremini juurduma. Kui kastmisvesi on ära imbunud, asun istutusauku edasi täitma. Kõige lõpus võiks taime ümber teha ka kastmisvalli, sest see lihtsustab kastmistöid suve jooksul. Kastma teda kindlasti peab, sest siis juurdub ta paremini ja elab ka talved loodetavasti mõnusamalt üle," rääkis Kont.

"Samuti on esimestel aastatel tähtis kaitsta noore puu tüve, sest kevadine päike kipub sinna tekitama lõhesid ja siis on oht, et taim ei ela talve üle. Vajalik võib olla ka tema võra katmine, see oleneb sellest, kus taim kasvab. Kui kasvukoht on tuulisem, tuleks kogu taim talveks kinni katta," õpetas aednik.

Esimese saagi saamiseks läheb aega neli-viis aastat. Viljapuid soovitab aednik kasvatada kaks tükki korraga. "Kuigi aprikoosipuu "Tiina" on isetolmleja, siis kui tal on sõber kõrval, on saak palju suurem," sõnas ta.