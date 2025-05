Kõku Keerutajad viivad vaegkuuljate tantsurõõmu suvisele tantsupeole

Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liige Siiri Kahro meenutas "Ringvaates", et Kõku Keerutajad said alguse eelmisest tantsupeost. "Käisin tantsupeo etendust vaatamas ja minu unistus on olnud tantsupeol tantsida," lausus ta. Oma ideest rääkis Kahro vaegkuuljate liidu esinaisele Külliki Bodele, kes ideega kohe kaasa tuli.

"Mõeldud, tehtud. Hakkasime ka teistele inimestele rääkima, et mis te arvate, kas me lähme tantsupeole, kas oleks mõte. Teisele ka meeldis see mõte," rääkis Bode.

Kõku Keerutajate sünnipäevaks võib pidada 1. oktoobrit 2023. Rühmas on väga erineva kuulmisvõimega tantsijad – on viipekeelsed kurdid, kuuldeaparaatide ja implantaatide kandjad. On ka paar normaalkuulmisega inimest, kes peavad Kõku peres tantsimist auasjaks.

Suurema osa rühmast moodustavad Tallinnast ja Harjumaalt pärit tantsuhuvilised, aga on ka neid, kes sõidavad Tartust kohale. "On päris äge, et ka kaugemalt inimesed tulevad tantsima. Ja õpetaja on meil üldse Saaremaalt!" märkis Bode.

Kõku Keerutajaid juhendab tantsuõpetaja Kersti Truuverk. "Neid õpetajaid ei ole ju võtta, kes kohe risti ei löö selle peale, et nüüd on vaja vaegkuuljaid ja kurte õpetada. Tuli välja, et talle isegi meeldib see, et selline väljakutse talle esitat," rõõmustas vaegkuuljate liidu esinaine.

"Kõik vaatasid mulle sügavalt silma, jälgisid väga kindlalt minu huuli, et kuidas ma räägin," meenutas õpetaja esimest trenni. "Eks nad vaatasid ka minule otsa, et kes ma selline olen ja kas ma ikka hakkama saan. Aga no näete, saime tantsupeole."

Bode on seisukohal, et kuulmine ei ole mitte kõrvades, vaid on kehas. "Sa tajud seda rütmi teistmoodi," selgitas ta. "Me peame ju tantsima erinevates olukordades, kus ei saa seda luua, et oleks valgus ja vibratsioon. Pigem on ikkagi see, et me vaatame teisi. Me vaatame neid, kes muusikat kuulevad ja proovime nende järgi tantsida."

Ta rääkis, et trennides on ka ette tulnud olukordi, mida arvatavasti nii-öelda tavakuulmisega inimeste tantsutrennides ei juhtu.

"Meil on tõesti olnud selliseid momente, kus muusika läheb käima ja vaatame, et igaüks hakkab eri tantsu tantsima. Keegi ei olnud lihtsalt aru saanud, mis tants tuleb ja muusikast ka aru ei saanud. Siis tulebki välja, et üks tantsib seda tantsu, teine tantsib toda tantsu. Siis tulebki uuesti otsast peale alustada ja selgeks teha, mis tants nüüd tuleb," meenutas Bode lõbusaid seiku.

Kõku Keerutajate sihikindlus, tantsurõõm ja koostöö julgustab teisigi leidma võimalusi unistuste täitmiseks ja mitte keskenduma takistustele. "Me harjutame rohkem. Me tahame olla nii nagu kõik teised, et me ei paistaks silma sellepärast, et me ei kuule ja teeme kuidagi teistmoodi," rõhutas Bode.

"Kui sa ka kuuled kehvasti, siis su jalad peavad ikka ühtemoodi tantsima," lisas õpetaja. "Kui meil olid ettetantsimised, siis lubati mul takti lüüa ja öeldi, et võib laua peale püsti tulla ja teha igasuguseid trikke, peaasi, et nad hästi tantsiksid. Nad olid väga positiivsed meiega," kiitis ta tantsupeo meeskonda.

Kõku Keerutajad kannavad tantsupeol Jõelähtme rahvarõivaid. Rahvariietega seonduv osutus samuti väljakutseks. Õmblejatel oli käed vahepeal tööd nii palju täis, et grupile alguse pannud Siiri Kahro hakkas otsast ise seelikuid ja põllesid valmistama. "Õmbleja muidugi aitas välja lõigata ja näitas, kuhu poole mustriga minna. Ise ka ei uskunud, et ma sellega hakkama sain, aga ma jäin tulemusega ise rahule."

Täna vaatab Kahro, kes on valitud ka Kõku Keerutajate rühmajuhiks, tantsuproovi kõrvalt, sest esimese ülevaatuse eel vigastas ta oma jalga ja treeningud jäid vahele, mispeale otsustas ka partner enne teist ülevaatust loobuda.

"Olen üsna õnnelik, et grupp sai tantsupeole, aga mina jäin sellest välja. Alati ei lähe nii, nagu sa oled unistanud. Hetkel on üsna raske seda eemale jäämist tunnistada. Loomulikult on ka mind püütud lohutada, et pidusid on veel ja tantsida saab veel, aga see oli minu pidu, selles on ikka väga kahju," tõdes ta.

Kõku Keerutajad lähevad siiski tantsupeole vastu lootusrikkalt ja ei vannu alla ka "Tuljakule". "Tantsimine on tõesti ülim," kiitis Kõku Keerutajate tantsija Edgar Liim. "Tants annab ikka rõõmu."