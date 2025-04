Hirvo Surva: igal kevadel mõtlen, et küll on hull ja kuidas me kõike jõuame

Dirigent Hirvo Surva rääkis "Terevisioonis" Estonia poistekoori väga tihedast hooajast, sest laulupoisid teevad kaasa erinevate teatrite lavastustes ning kannavad ette suurvorme. Surva sõnul on kooris üle 200 poisi ning kuigi tempo on ülikiire, ei taha keegi koorist ära minna.

"Igal kevadel ma mõtlen, et sel aastal on kõik jälle nii hull, kuidas me kõike jõuame, teeks vähem, aga ei saa. Poistekooris on üle 200 poisi. Alustatakse viieaastaselt, siis on keskmised, siis kontsertkoor ja siis meeskoor," ütles dirigent Hirvo Surva.

"Tegemist on tõesti palju. Alles lõpetasime Webberi "Reekviemi", kohe taastusproov ja nüüd siis käivad etendused "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast" Noblessneris koos Von Krahli Teatriga. Kohe tuleb ju laulupidu, siis ESTO päevad. Kusjuures kõige suurem töö on ikkagi Estonias, kus poisid teevad kaasa ooperites, kus lapsi vaja on," tõi Surva välja.

Viieaastaselt alustas poistekooris laulmist Matthias Merelaine, kes omal ajal oli kooris kõige noorem. "Praegu käib mul 18. aasta poistekooris, sügisel algab 19. hooaeg, see on hobi, mida ma armastan," tõdes Merelaine, kes põhitööna on turundaja.

"Poisid saavad Estonias nii hea kogemuse, et saavad igal pool hakkama. Ma olen väga uhke nende üle," tõdes dirigent.

Poistekoori pääsemiseks on vaja läbida katsed, mis toimuvad kaks korda aastas. "Katsed tulevad nüüd juunikuus ja sügisel teeme ka. Väga paljud ikkagi, keda me vastu võtame, teevad kooris väga suure arengu ja saavad kontsertkoori lõpuks välja. Hästi tore on see, et kui poisid kogu selle kadalipu läbi teevad, väiksest poisist noormeheni, siis nad kõik ka jätkavad meeskooris. Väga vähesed, kes ära lähevad, kõik tahavad kooris edasi laulda, ma ei tea, mis neil viga on," muheles Surva.

Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett "Kui kõnnib mannekeen":