EFTA-del pälvisid tunnustuse ka mitmed ERR-i inimesed ja projektid

2024. aasta parim erisaade on "Ukraina stuudio. Päev Volodõmõr Zelenskiga". Eelmise aasta jaanuaris Eestit külastanud Ukraina presidendi visiidist sündis neli ja pool tundi väldanud otsekajastus Eesti Televisiooni ekraanil. Saatejuhiks oli kogu päeva vältel Epp Ehand, toimetaja Peep Kala, režissöör Rait-Roland Veskemaa. Vaatajateni jõudsid nii visiidi tipphetked kui sisukad intervjuud.

Ehand tõi oma tänukõnes välja, et "Ukraina stuudio. Päev Volodõmõr Zelenskiga" oli tema esimene otsesaade. "Sellest tegin sellise isikliku järelduse, et märgatud saadud olla, tuleb lihtsalt teha pikk saade. Siis on raske mööda vaadata," naljatles ta.

Ta lisas, et üle kolme aasta kestnud eriprojekti "Ukraina stuudio" on panustanud väga paljud inimesed nii ekraanil kui ka kaadri taga. "See auhind on pühendatud kõigile inimestele, kes on seda tööd teinud ikka selleks, et meie süda ühiselt Ukrainaga ja Ukrainale tuksuks nende raskes võitluses. Suur tänu teile märkamise eest!"

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine, parim erisaade – "Ukraina stuudio. Päev Volodõmõr Zelenskiga" Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Parima teletoimetaja auhinna viis koju "Ringvaate" tegevtoimetaja ning saadete "Ainulaadne aastakäik" ja "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" toimetaja Kai Väärtnõu.

""Ringvaade", teie olete mu kõige suurem armastus iga päev, ka nädalavahetuseti, kogu aeg. Mul on nii hea meel, et te olete kogu aeg olemas ja kogu aeg minuga," tänas Väärtnõu oma kolleege.

"Ainulaadse aastakäigu" saatejuhi Margus Saare kohta ütles Väärtnõu, et Saar on kolleeg, kes tal alati tuju heaks teeb. "Väga suur rõõm on sinuga koostööd teha. Sa oled väga suur professionaal ja õpetad kõigile, kuidas tegelikult hästi televisiooni teha."

Ka "Eesti (täieliku ja kontrollitud) ajaloo" meeskonna kohta jagus Väärnõul vaid kiidusõnu. "Ega me tegelikult ei teadnud, et kas te seda vaadata tahate, aga tuli välja, et 100 000 inimest tahtis. Suur aitäh kõigepealt, et te tahtsite," tänas ta ka televaatajaid.

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine, parim teletoimetaja – Kai Väärtnõu ("Ringvaade", "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu", "Ainulaadne aastakäik") Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Aasta vormilooja televisioonis on "Eesti (täieliku ja kontrollitud) ajaloo" ja "Pealtnägija" režissöör Raivo Maripuu.

"Sõna vormilooja meeldib mulle. See on sõna, mida võikski režissööri asemel kasutada, sest see vast ongi see, mida me peame tegema," lausus laureaat. "Ma pean alati väga tähtsaks seda, mis selle vormi sees on. Nii et ma tänan kõiki oma kalleid kolleege, kes seda sisu sinna toodavad! Ja ma loodan, et vorm jääb alati selliseks, mis kõigile meeldib."

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine, aasta vormilooja televisioonis – Raivo Maripuu ("Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu", "Pealtnägija") Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Aasta sisulooja televisioonis on Tauno Vahter, kes on saadete "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" stsenarist ja "Kirjandusministri juures" toimetaja.

"See oli muidugi rohkem kui väike üllatus. Ma ütleks, et nominentide nimekirja vaadates meenutas see rohkem sellist algklassidest pärit harjutust, et leia see, mis ei kuulu hulka, aga ma tänan kõiki neid inimesi, kes nende saadetega seotud on," naljatles ta ning tänas inimesi, kellega ta on saanud neid saateid teha.

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine, aasta sisulooja televisioonis – Tauno Vahter ("Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu", "Kirjandusministri juures") Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Parima naisnäitleja sarjas auhinna viis koju Julia Aug, kes mängib ERR-i ja Elisa Huubi koostöös sündinud sarjas "Reetur". "Suur-suur tänu! Tänan "Reeturi" režissööri Ove Mustingut, produtsent Jaan Laugamõtsa ja meeskonnaliiget. Suur tänu kõigile. Ma armastan teid!"

"Reetur" pälvis ka parima teleseriaali ja telerežissöör tiitli.

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine, parim teleseriaal – "Reetur" Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Parima saatejuhi auhinna sai Anu Välba, kelle jaoks on see teine nimeline EFTA. Esimene parima saatejuhi EFTA on tal ette näidata aastast 2017. Anu Välba on pühapäevast "Hommik Anuga" saadet vedanud täpselt kümme aastat. Selle kõrval teeb ta tööd ETV eriprojektides.

Auhinda vastu võttes tänas Välba oma kolleege, perekonda ja televaatajaid. "Ma tean, et kõige rohkem kritiseeritakse telesaateid, ilma ja poliitikat. Reeglina need ärritavad ja teevad halva tuju. Meie üritame head tuju tekitada. Me üritame, et ühel hommikul nädalas vähemalt korraks on sul põhjust naeratada. Ma tahan tänada selle saate tegemise eest. See on privileeg ja mul on au."

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine, parim saatejuht – Anu Välba Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Möödunud aasta parim meelelahutussaade on "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu".

"Selle saatega tegeles liialdamata ligi sada inimest. Kõik need inimesed, ajaloolased ja muude alade spetsialistid, kes olid nõus meiega koostööd tegema. Neid oli kindlasti üle 60, kes astusid kaamera ette. Lisaks olid veel inimesed, kes võib-olla kaamera ees ei olnud, aga aitasid meid kaameraväliselt. Sellise saate sünni jooksul ei ole lihtsalt teismoodi võimalik," lausus stsenarist Tauno Vahter.

Eesti filmi- ja teleauhindade jagamine, parim meelelahutussaade – "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Auhinna panuse eest Eesti televaldkonda pälvis Enn Eesmaa.

Eesmaa meenutas, et esimest korda astus ta teleekraanile 28. novembril 1968. "Saade oli "Kanal 13" ja esimene lause, mis ma teile ütlesin oli: "Tere, minu nimi on Enn." Ma olen õnnelik ja tänulik, et väga paljud teie hulgast võtavad tänagi minu tere vastu. Mõned ajad hiljem, sellel ajal kui ma veel julgesin ka oma saadetes ka laulda, lindistasin ühe lahkumislaulu. Täna, reipalt üle poole sajandi hiljem, ütlen teile sõnaselgelt – ma ei kavatse veel ära minna," sõnas ta.