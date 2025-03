Airi Vipulkumar Kansar: mul õnnestus Indiast kõige põhjamaisem tüüp leida

12 aastat Eestis elanud Vipulkumar Kansar rääkis "Ringvaates", et Eesti kodanikuks saamine paberite ajamise tõttu keeruline ja pikk protsess. Eesti keele õppimine talle suurt vaeva ei valmistanud. "Eesti keel on nii lihtne! Kuna ma olen eesti naisega, oli lihtne eesti keelt õppida, sest ümberringi on eestlased."

Eesti puhul meeldib Kansarile ka Eesti kliima ja muu hulgas on ta üle võtnud eestlaste seas populaarse taliujumise. "Kuigi vette on raske minna, on pärast väga hea tunne. Sellepärast ma seda teen," lausus ta.

Vipulkumari abikaasa, muusik Airi Vipulkumar Kansar naeris, et tal õnnestus leida Indiast väga eestlaslik mees. "Mina ootasin sellist Bollywoodi tantsu ja laulu, rohkem särtsu, aga mul õnnestus leida kõige põhjamaisem tüüp Indiast üles, kes on vastupidi pigem eestlaslik kui indialaslik. Pigem olen mina, kes esindab värvilist poolt."

India kodakondsusest loobumine Vipulkumarit ei kurvasta. "Eesti pass on väga hea. Sellega on lihtne liikuda, kui on vaja kuhugi minna. India pass on nõrk pass," märkis mees.