"Ringvaade": Salme Masso õunasupp makaronidega ja kurgipiim

Möödunud nädala lõpus töid Riste Sofie Käär ja Elo Valner Von Krahli lavale eksperimentaalse lavastuse "Nälg", mis tõukub Salme Masso kokaraamatutest. "Kuna me just lõpetasime avanädalavahetusega, mis läks väga hästi, ja kuna näidendis saab soolast toitu, siis mõtlesime, et teeksime nüüd soolast toitu ja pidutseksime," rääkis Valner.

Valneri juhatas Salme Masso raamatuteni tema ema. "Olen seda ainult teoreetiliselt lugenud. Mäletan, kuidas väikesena pilte vaatasin ja lugesin, aga tema ise tunnistas ka, et ei ole kunagi midagi valmistama pidanud," lisas Valner.

"Ringvaate" stuudios oli Kääri ja Valneri teejuhiks Salme Masso "Õunaraamat". "See ei ole ainult retseptiraamat. Siin on infot ka õunte kohta," toonitas Käär. Stuudios valmistasid autorid-etendajad õunasuppi makaronidega. Ning Masso "Laste kokaraamatu" juhendamisel valmis ka kurgipiim.

"Me ei ole ise ka neid toite teha proovinud, et see oleks autentne kogemus meie kõigi jaoks," lisas Käär. "Me tahtsime üllatusliku aspekti sisse tuua, et ilu peituks protsessis ja teekonnas rohkem kui tulemuses," ütles Valner.

Kuigi Käär jõuab tihti lavale ka muusikuna, siis näitlejatena luuletajad varem laval pole olnud. "See lähtub vist ka sellisest tee-asju-ise-lähenemisest, mida punk-kogukonnas tihti näeb. Sul ei ole vaja eraldi näitlejaid või eraldi autoreid, saab ka kõik ise tehtud," rääkis Valner.

"Mul on tunne, et mida vanem inimene lavastust vaatama tuleb, siis seda ürgsem talle laval etendatud ajaperiood tundub, kuuleme 1970-ndaid. Aga kui meie vanuses inimesed seda vaatama tulevad, siis nad mõtlevad, et see täpselt nagu 2008. Nii et ma arvan, et see meenutab inimestele lapsepõlve, vanaema juures olemist ja suvevaheaega," rääkisid etendajad.