Tõukekelgude võidusõidu osaleja: tõmban saapa peale villase soki, see haagib hästi

Esimene tõukekelgusõit peeti 2010. aastal, aga siis Kolkja külatänaval. Tänavu on koht jälle uus. "Sel aastal on nii, et me ei ole päris Kolkjas, me oleme Rannakülas, küll Sibulatee piirkonnas, aga jää tuli nii hilja ning me ei teadnud korraldajatega üldse, mis Kolkja all saab," sõnas Kolkja Kelgu korraldaja Liis Lainemäe.

Noor võistleja Markus Mesi ütles, et seekordne rada tundub väga hea. "See oli vist natukene pikem kui tavalistel võistlustel, aga mulle meeldis seda pikemat rada sõita," sõnas ta ja mainis, et suurim erinevus raja kvaliteedis tuleneb sellest, kas on palju lund peal või mitte. "Vahepeal oli täiesti libe, siis jalad libisesid alt ära."

Oma nipp on ka võistleja Velle Koogil, kes tõmbab saapa peale villase soki. "Naeltega ei ole lubatud võistelda, seega ainuke hea abivahend on villane sokk, mis haagib väga hästi jää peal, ma kasutan seda taktikat," kinnitas ta ja lisas, et see võistlus on väga lõbus. "See on võistlus, kus ei olene midagi sinu vanusest, pikkusest ja paksusest, sa tuled ja sul on väga mõnus siin jää peal olla."

Võistlusel osaleb ka mootoriga tõukekelke. Võistleja Kalev Pärt selgitas, et tema on oma kelgule pannud peale nelja hobujõulise mootori. "Siis on mingid traktorijupid ja raud, originaalis on ainult jaluserauad," sõnas ta ja lisas, et ideaalsetes oludes võib see võtta kuni 45 kilomeetrit tunnis kiiruse sisse. "Hirm tuleb peale ainult siis, kui on liiga head ja lõbusad jääolud."

Distantse on võistlusel erinevaid: lastele on 400 meetri pikkune ring, kõigile teistele kaks korda pikem. Lisaks laste, naiste ja meeste sõitudele on kavas ka teatevõistlus.